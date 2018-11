České stezky korunami stromů expandují do zahraničí. Míří do Slovinska

Známý polský politik Radosław Sikorski chce být europoslancem. Podle informací deníku Gazeta Wyborzca se má stát tahounem kandidátky opoziční Občanské platformy do jarních voleb do europarlamnetu. Nejenom pro Poláky je to překvapivá zpráva, Sikorski se z politiky stáhl po skandálu před třemi lety. Oficiálně informace sice nebyla jak Sikorskim, tak platformou potvrzena, ale Wyborzca o ní píše, jako o definitivní věci. Navíc minulý týden sám Sikorski pro televizi Onet připustil: „Jsem v pokušení se vrátit.“