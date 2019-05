"Struktura zásob byla původně 50 na 50 - ropa a ropné produkty. I po dvou zápůjčkách máme stále ještě dvě třetiny zásob ropy a na ropné produkty jsme zatím nemuseli ani sáhnout," uvedl dnes Švagr. V pondělí předseda SSHR sdělil, že čistá ruská ropa pro rafinerii v Litvínově by oproti původním plánům měla přitéct do České republiky nejdříve mezi 20. až 25. květnem. Dřívější odhady hovořily o 15. květnu.

Dnes Švagr řekl, že Unipetrol by měl mít nyní dost zásob, aby mohla litvínovská rafinerie fungovat do konce května. "Nechci teď spekulovat, jestli bude potřeba půjčit ještě další ropu. Uvidíme, kdy se podaří dostat čistou ropu do České republiky," uvedl. Kromě státních zásob ropy a ropných produktů mají komerční zásoby pohonných hmot také samotní distributoři. Podle Švagra mají zajištěné pokrytí příštích 14 dní a průběžně objednávají další vlaky.

Zásobování ohroženo není

Skokový růst cen pohonných hmot v ČR podle něj nehrozí. Předseda SSHR připomněl, že například v letech 2016 až 2018 se v rafineriích Unipetrolu v Kralupech nad Vltavou a Litvínově uskutečnily dlouhodobé odstávky - při jednom z těchto případů se podle něj musela půl roku většina benzinu dovážet ze zahraničí, aby měli řidiči v Česku co natankovat.

"Distributoři mohli tyto zvýšené náklady velmi snadno promítnout do svých cen a zdražit. Stačilo ale pouhé oznámení SSHR, že jsme připraveni uvolnit nouzové zásoby, abychom zabránili spekulacím s cenou benzinu. Trh se uklidnil a po celou dobu odstávky rafinerie v Kralupech nad Vltavou benzin nezdražil a řidiči to vůbec nepocítili na své peněžence," dodal Švagr.

Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora bezprostřední nebezpečí pro zásobování českých odběratelů motorové nafty zatím nehrozí. "Státní hmotné rezervy stačí ještě zhruba na dva měsíce a ani nejčernější odhady s tak dlouhým výpadkem nepočítají. Není o co stát, ale současná havárie je určitým testem funkce havarijních plánů a státních rezerv ´na ostro´, k těmto účelům jsou tyto instituce určeny, a zatím se osvědčily," podotkl.

Doplnil, že obměna zásob je i v normálním provozu běžná a stát se snaží nakupovat za výhodných cenových podmínek. "Nyní budou muset být zásoby obnoveny pod tlakem, za situace zvýšené poptávky v regionu, to není šťastná situace. Nicméně světovými cenami ropy a pohonných hmot to nezacloumá, a ty jsou v současné době na přijatelné úrovni, žádné cenové maximum v současnosti neprožíváme," dodal.

Znečištěná ropa

Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod včetně Česka proto dovoz sirné ruské ropy zastavily. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve středu uvedla, že problém znečištění ropy v ropovodu v letošním druhém čtvrtletí se týká dodávek v objemu zhruba 250 tisíc barelů denně, což představuje necelá dvě procenta nabídky na evropském kontinentu.