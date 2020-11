Odbory navrhují vládě, aby na 16. listopadu, případně i na 13. listopadu, stanovila den pracovního volna, což by spolu s víkendem a státním svátkem 17. listopadu pomohlo zamezit šíření koronaviru a zlepšit kritickou situaci v nemocnicích. Předseda Českomoravská konfederace odborových svazů Josef Středula to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle ministra vnitra a předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) jde o dobrý nápad.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula hovoří 2. listopadu 2020 v Praze na tiskové konferenci po zasedání tripartity | Foto: ČTK / ČTK

"Vidíme před sebou příležitost. Za náklady jednoho dne se získá časový úsek čtyři dnů, kdy se omezí kontakty. Ideální by bylo, když by volno bylo i v pátek 13. listopadu. Za relativně nízké náklady se tak přeruší komunitní přenos viru," uvedl Středula. Situace v nemocnicích označil za velmi vážnou. Nepřetržité provozy nebo kritická infrastruktura by se nezastavila, dodal Středula.