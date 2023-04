Posunout digitalizaci státní správy v Česku na úroveň vyspělejších zemí a usnadnit tak komunikaci s občany. To jsou cíle nové Digitální a informační agentury (DIA). V České republice má začít fungovat od 1. dubna.

Česká republika oproti ostatním jiným členským státům Evropské unie zaostává. Podle indexu Digital Economy And Society Index z roku 2022, který vydává Evropská komise, patří Česku až 19. pozice z celé sedmadvacítky. V oblasti digitálních veřejných služeb je výsledek ještě horší. Česku patří 23. pozice.

I když se v posledních letech tempo digitalizace zlepšuje, stále to alespoň na průměr v EU nestačí. Pomocí má nová Digitální a informační agentura (DIA). „Jedná se o důležitý milník pro úspěšnou digitální transformaci naší veřejné správy. Díky zákonným kompetencím bude agentura moci efektivně řídit digitalizaci státu a konkrétní projekty,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Čeští politici se inspirovali v zahraničí. „Dánsko, Finsko, Estonsko ale také třeba Velká Británie. To jsou země, kde se daří úspěšně digitalizovat veřejnou správu. Je to i díky nezávislému institutu. Spojením zahraničního know-how a českého technologického talentu otevíráme cestu k digitální budoucnosti v srdci Evropy,“ vysvětlil Bartoš.

Digitální informační agentura je sice novou institucí, ovšem drtivá většina ze zhruba 160 zaměstnanců do ní přechází z jiných resortů, kde ale na digitálních projektech pracovali. Dvacet zaměstnanců pak plánuje agentura nabrat. „DIA přebírá od ministerstva vnitra Odbor eGovernmentu, Odbor hlavního architekta a Správu základních registrů. Ti samí lidé, experti, se tak budou nadále podílet na projektech. Jen se přesunuli pod novou agenturu,“ poznamenal vicepremiér.

Náklady? 170 milionů

Náklady na vznik agentury se vyšplhaly na zhruba 170 milionů korun. V příštím roce stát plánuje podobnou investici na zřízení kompetenčních center při resortech a podobně. „V dalších letech ale tyto investice uspoří miliardy korun. Nebude se například jedna věc soutěžit dvakrát, nebudou se opakovat chyby. To vše přinese státu úspory. Stejně tak jako při korespondenci s občany. Posílání obálek stojí nemalé peníze,” dodal Bartoš.

Hlavním projektem pro letošní rok bude vývoj nového digitálního dokladu - eDokladovky. Pomocí této aplikace si budou uživatelé moci do svých chytrých telefonů nahrát průkazy a dokumenty. V první fázi by to měl být občanský a také řidičský průkaz. Plastové kartičky tak mohou nechat doma uložené na bezpečném místě. „Kromě digitálního dokladu je pro fungování nutná také změna legislativy. Na všem se už pracuje. Doufáme, že se vše sejde tak, že od ledna příštího roku bude eDokladovka fungovat,” řekl ředitel DIA Martin Mesršmíd. Ten dlouhá léta působil jako vrcholový manažer firmy Avast.

Česká eDokladovka by se v roce 2026 měla stát součástí Evropské digitální peněženky. Pomocí ní se tak bude možné prokazovat ve všech členských státech.

Ředitel zároveň žádá uživatele o shovívavost. Kvůli transformaci agend pod nově vzniklou agenturu může docházet k výpadkům třeba u datových schránek. „Budujeme zcela novou instituci pro zvýšení efektivity státu, otevíráme naplno dveře digitálnímu pokroku. Předem upozorňujeme, že vše nebude zalité sluncem, mohou se objevit problémy technického rázu. Nebude to však nic, co by ohrozilo fungování digitální státní správy a všechny problémy budou okamžitě řešeny,” zdůraznil Mesršmíd.

Vznik a fungování DIA vnímá jako příležitost k aktivnímu nastartování digitální transformace v Česku Asociace softwarových agentur. Podle té si stát konečně mimo jiné uvědomil, že nelze mít na každém úřadu experty na IT. Jejich sdružení je podle asociace správnou cestou. Kladně hodnotí, že budou stále k dispozici jednotlivým úřadům při digitalizaci.

„V současné praxi jsou úřady nuceny vytvářet digitální produkty, ale stát je nedokáže podpořit dostatečným know-how. Jednotlivé úřady se nemají na koho obrátit o pomoc a hlavním kritériem se pak při výběrových řízeních a realizacích stává cena, nikoliv kvalita a co největší užitek pro koncové uživatele – tedy občany,“ popsal předseda asociace a zároveň předseda správní rady vývojářského studia MeguMethod Vratislav Zima.

Agentura by do budoucna mohla přispět k nabídce kvalitnějších produktů od dodavatelů. „Věříme, že pokud se stát stane kompetentnější v procesu zadávání a realizace IT zakázek, změní se i ochota kvalitních dodavatelů se takových projektů účastnit. Ve finále si pak stát bude vybírat z větší škály dodavatelů a budou vznikat kvalitní digitální produkty,“ dodal Zima.

Jde o správný krok?

Naopak někteří nepovažují vznik nového „úřadu“ za správný krok. „Daleko lepší by bylo, kdy stát věnoval mnohem více energie zákonu o právu na digitální služby. Ten dává občanům právo komunikovat s úřady elektronicky a platit začne od 1. února 2025. Je otázkou, zda budou úřady připravené. Obávám se toho,“ myslí si prezident ICT Unie a zároveň viceprezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček.

Úplně o užitečnosti nové agentury není přesvědčený ani Svaz měst a obcí České republiky. „Nejsme si úplně jisti, zda je při natolik napjatém stavu veřejných financí nezbytné vynakládat peníze na, ve své podstatě, další bobtnání veřejné správy a zda vskutku tímto krokem dojde k překonání kupříkladu rezortismu v oblasti digitalizace a eGovernmentu, s nímž se však potýkáme napříč veřejnou správou,“ sdělil předseda svazu František Jukl. Zároveň dodal, že svaz je připraven pomoci.