Česká vláda hledá možnosti, jak zacelit díry ve státním rozpočtu. Jednou z možností je i obsadit volná místa na pracovním trhu, což by přineslo desítky miliard do erární kasy. V tom by podle průmyslníků mohli pomoci i zahraniční pracovníci, stát by ovšem musel zjednodušit a digitalizovat nábor pracovních sil z ciziny.

Česká vláda se chlubí jednou z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V červenci bylo bez práce téměř 260 tisíc lidí. Jenomže úřady zároveň evidovaly 285 tisíc volných pracovních míst | Foto: ČTK/Drahoslav Ramík

Česká vláda se chlubí jednou z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V červenci bylo bez práce téměř 260 tisíc lidí. Jenomže úřady zároveň evidovaly 285 tisíc volných pracovních míst. A to považuje za velký problém partner poradenské skupiny Moor Czech Republic Radovan Hauk.

„Z pohledu voličů je to pozitivní informace, avšak z pohledu budoucnosti české ekonomiky je to fatální problém,“ uvedl.

Nezaměstnanost je v Česku rekordně nízká. Firmy o lidi bojují na burzách práce

Český trh práce je prostě přehřátý. Průmyslová výroba se propadá a mzdové náklady rostou. To blokuje nastartování české ekonomiky a růst hrubého domácího produktu.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) nedávno uvedl, že pokud by se podařilo obsadit 200 tisíc z volných pracovních míst, přineslo by to do státní pokladny 40 miliard korun. „Potřebujeme efektivně, bezpečně a rychleji získávat lidi ze zemí, které jsou nám kulturně a hodnotově blízké,“ řekl Jurečka.

Trvá to dlouho

Právě na pomalý proces vyřizování pracovních povolení pro cizince poukázal Hauk. „Letos si firmy podaly žádosti o téměř 4500 pracovníků, které si vyhledaly v zahraničí, ale 2200 z nich stále čeká, až se jejich žádostí o pracovní povolení začnou úřady zabývat. Jde například o pracovníky z Indie. Na ně se kvůli nízko nastaveným kvótám čeká až dva roky,“ upřesnil Hauk.

Volno v pátek či helplinka. Firmy nabírají zaměstnance a předhání se s benefity

Za pravdu mu dávají čeští průmyslníci, kteří ve své analýze dospěli k podobným závěrům jako ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Mnohokrát jsme říkali, že rekrutace zahraničních zaměstnanců by pomohla českým firmám a jejich konkurenceschopnosti. Firmy mají potenciál k růstu a mohly by více vyvážet, pokud by měly více zaměstnanců,“ poznamenal šéf odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory a bývalý náměstek ministra financí Ladislav Minčič.

Obsazení volných pracovních míst by proto podle něj pomohlo zjednodušení a zrychlení agendy pro nábor zaměstnanců ze zahraničí a s využitím jejich digitalizace. Poukázal přitom na dlouhé lhůty přímo na českých zastupitelských úřadech. Jako pozitivní příklad uvedl Polsko, které budoucím pracovníkům umožňuje příjezd na turistické vízum a pracovní povolení a další náležitosti si vyřizují už v samotném Polsku.

Téměř polovina mladých Romů nemá práci, chybí jim motivace. I kvůli předsudkům

Minčič by zároveň posílil počet zaměstnanců, kteří se touto agendou zabývají. „Neznamená to, že by se zvýšil počet státních úředníků, jen by se přesunuli na jinou agendu,“ doplnil.

Řešení vidí také v celoživotním vzdělávání Čechů a v neposlední řadě i jejich větší mobilitě. Češi prostě nejsou příliš ochotni se za prací stěhovat. Jako příklad uvedl jednu z českých firem, která byla ochotna pro své možné zaměstnance zajistit byty, ale neuspěla.