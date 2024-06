Úspěch českých hokejistů na nedávném mistrovství světa měl pozitivní dopad na tržby tuzemských hospod a restaurací. Ty se během klíčových zápasů podle provozovatelů zvýšily o desítky až stovky procent, což pomohlo celému gastrosektoru. Tento trend potvrzují i data společnosti Dotykačka, která zaznamenala výrazný nárůst zejména ve venkovských hospodách.

Květnové tažení českých hokejistů za světovým zlatem mělo velmi pozitivní vliv i na tuzemskou hospodskou scénu. | Foto: Kateřina Svobodová

Květnové tažení českých hokejistů za světovým zlatem mělo velmi pozitivní vliv i na tuzemskou hospodskou scénu. „Bylo to takové malé Nagano. V těch nejexponovanějších dnech, tedy hlavně při čtvrtfinále, semifinále a finále, bylo narváno a naše tržby byly oproti jiným dnům až o 150 procent vyšší,“ ohlédl se za šampionátem hospodský Libor Šíba z restaurace U Zadrobílků v Hradci Králové.

Aby se české pohostinství dostalo z marasmu postcovidových let, musel by však podle něj být šampionát asi o půl roku delší. „Teď uvidíme, co udělá s návštěvností hospod probíhající mistrovství Evropy ve fotbale. Kvůli všem kolegům doufám, že se naši fotbalisté dostanou co nejdále. A pak tu máme ještě olympiádu, u té také čekáme, co udělá s tržbami,“ doplnil Šíba.

Jako dobrou vzpruhu pro české pohostinství vyhodnotili vliv tuzemského hokejového šampionátu i společnost Dotykačka, která poskytuje pokladní systémy více než osmi tisícům českých podniků, a člen představenstva Hospodářské komory a provozovatel několika restaurací Luboš Kastner. „Kdyby nebylo šampionátu, byl by celý gastrosektor letos v květnu v propadu o takových deset procent. Sedmnáct hokejových dní však celému odvětví pomohlo. Důležité je to například z pohledu venkovských hospod, kdy lidé šli fandit právě do místních restaurací,“ řekl Kastner.

Výrazný rozdíl mezi regiony

Tradiční vesnické hospody tedy z úspěchu hokejistů profitovaly úplně nejvíc. U velkých a dražších podniků se změny tak výrazně neprojevily. Patrný byl i rozdíl mezi regiony. Zatímco v Moravskoslezském a Olomouckém kraji vzrostly tržby během mistrovství o pětinu, nejspíš i díky příjezdu řady Slováků a Poláků, v Praze a ostatních krajských městech se událost projevila podstatně méně.

Za samostatnou zmínku stojí nedělní finále mistrovství světa, kdy se oslavující fanoušci ve velkém nahrnuli do otevřených podniků, v nichž slavili často až do ranních hodin. V hospodách a sportbarech tak až 40 procent denních tržeb tvořily útraty zaplacené mezi desátou hodinou večer a čtvrtou hodinou ranní.„Zajímavostí také je, že právě po finále se tržby zvedly o stovky procent. V hospodách to bylo až o 730 procent,“ uvedl ředitel Dotykačky Petr Menclík.