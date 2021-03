Do Česka proudí z ciziny čím dál starší ojetá auta. Nejvíce Škoda a Volkswagen

Vyrobili ji nejspíš v Mladé Boleslavi. Odjezdila dekádu v cizině a pak se vrátila do vlasti. Hitem dovozů ojetin do Česka byla letos v lednu škodovka průměrného stáří přes deset a půl roku. Tedy v průměru asi o šest měsíců starší než ojetá auta stejné značky dovezená za celý loňský rok. Plyne to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Do Česka proudí z ciziny čím dál starší ojetá auta. | Foto: Deník/Vít Černý

Počet dovezených ojetých osobních aut letos v lednu klesl ve srovnání se stejným měsícem loni asi o pětinu na 10 297 vozů. „Jejich průměrné stáří poprvé dosáhlo 11 let,“ upozornil na webu tajemník svazu Josef Pokorný. Ze všech ojetin importovaných minulý měsíc jich bylo 56,5 procenta starších 10 let a 23,5 procenta vyjelo z továrny dokonce před více než 15 lety. Češi přesedají do terénních aut. Experti se bojí o chodce Přečíst článek › InfografikaZdroj: DeníkPrůměrné stáří všech osobních vozů na českých silnicích roste už roky. Loni pokořilo metu 15 let a v prosinci dosáhlo hodnoty 15,28 roku. „V této kategorii má na stárnutí nadále velký vliv skladba dovozu ojetých vozidel,“ konstatovali představitelé svazu. Nejčastěji dovážené ojeté auto byla loni Škoda následovaná Volkswagenem, Fordem, BMW a Audi. Firmy a jednotlivci také obohatili české silnice například o 30 trabantů průměrného stáří 30 let či 77 Ferrari, která vyjela z továrny v průměru skoro před 15 lety. Loňské dovozy ojetých osobních aut do Česka poznamenala pandemie covidu-19. Z ciziny se jich k nám dostalo 150 731, což je o 26 530 méně než předloni. Žádné vraky na cestě Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka v souvislosti se stárnutím aut v Česku připomněl sérii opatření přijatých kvůli bezpečnosti na cestách. „Zavedli jsme zlepšení kontrol STK, které by mělo vést k tomu, že na silnicích nebudou jezdit vozidla ve špatném technickém stavu, která mají mnohdy i velmi špatné environmetální parametry,“ ujistil. Průměrný plat v Česku je 36 tisíc korun. Nejvíce bere manažer, nejméně vrátný Přečíst článek › Mezi konkrétními kroky uvedl sankce za stáčení najetých kilometrů. Jiným opatřením je změna metodiky hodnocení kouřivosti u naftových aut vybavených filtrem pevných částic. David Schön z policejního prezidia zdůraznil, že každé auto bez ohledu na stáří musí na veřejné komunikaci splňovat požadavky na technický stav. Řidič, který na to nedbá, si může v případě vážného pochybení vykoledovat i zákaz řízení.