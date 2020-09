Do Česka o víkendu dorazí studená fronta. Odstartuje topnou sezonu

Studená fronta, která by měla o víkendu dorazit do Česka, odstartuje topnou sezonu. Zatímco v minulých letech se zpravidla začínalo s vytápěním nejdříve na západě Čech a ve vyšších polohách a výjimkou nebylo ani přerušení vytápění po nástupu babího léta, letos bude vytápění zahájeno celorepublikově prakticky zároveň. ČTK to řekl mluvčí Teplárenského sdružení ČR (TS ČR) Pavel Kaufmann.

Teplárna. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

"Teplárny dnes pomalu začnou prověřovat funkčnosti topných systémů z výměníkových stanic postupným přitápěním. K teplárnám na západě Čech (Cheb, Aš, Františkovy Lázně, Karlovy Vary a okolí) a v podhorských oblastech (Liberecko a podobně) se budou postupně přidávat další teplárny až po jižní Moravu (Brno, Zlín nebo Břeclav). Podle předpovědi se v pondělí už bude topit asi všude," uvedl mluvčí. Součansé příjemné slunečné počasí skončí zřejmě v pátek, kdy se citelně ochladí a začne pršet. Přijde velké zlevňování elektřiny i plynu. Lidé ušetří stokoruny Přečíst článek › Topná sezona podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu trvá od začátku září do konce května. Vytápění je možné přerušit nebo omezit dříve, pokud průměrná venkovní teplota vystoupí dva dny po sobě nad 13 stupňů Celsia a nečeká se ochlazení. Sdružení uvedlo, že více než polovina domácností v domech s moderními domovními předávacími stanicemi přímo napojenými na soustavy zásobování teplem může začít s přitápěním podle vlastního uvážení kdykoliv a nemusí čekat na splnění uvedené podmínky. Kontrola zařízení Ostatní zákazníci mohou požádat teplárny o dodávku tepla pro vytápění ještě před splněním vyhláškou dané průměrné denní teploty, pokud je to v teplem zásobované lokalitě technicky možné. "Pracovníci tepláren přes léto tradičně prohlédli a opravili zařízení kotelen, distribučních sítí a předávacích stanic, aby opět bezchybně fungovaly až do května příštího roku," uvedl předseda výkonné rady TS ČR Tomáš Drápela. Až metr sněhu, velké ochlazení. Arktický vzduch ovlivní počasí v Evropě Přečíst článek › Sdružení dlouhodobě uvádí, že průměrná čtyřčlenná domácnost v bytovém domě v Česku ročně spotřebuje na vytápění bytu a ohřev vody 25 gigajoulů (GJ) tepla. Podle Kaufmanna činí nyní průměrná cena tepla Česku kolem 600 Kč/GJ. Průměrná roční platba domácností se tak pohybuje kolem 15 tisíc korun. Podle šetření Českého statistického úřadu se náklady na vytápění a ohřev vody podílejí na celkových spotřebních vydáních domácností zhruba šesti procenty. Teplárenské sdružení ČR bylo založeno v roce 1991, jeho členové zásobují teplem dálkově 1,1 milionu domácností, v nichž žije téměř tři miliony obyvatel. Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, školám, nemocnicím nebo úřadům.

Autor: ČTK