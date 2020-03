V Česku loni přibylo nejvíc obyvatel za jedenáct let. Především kvůli migraci

Počet obyvatel České republiky loni vzrostl nejvíce za posledních 11 let, a to o 44.139 na 10,693.939 lidí. Počet zemřelých mírně převyšoval počet narozených. Veškerý přírůstek tak zajistila migrace ze zahraničí. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP/Michael Probst

V Česku se loni narodilo 112 231 dětí, přibližně o 1800 méně než v roce 2018. Klesl i počet zemřelých, kterých bylo 112.362, meziročně téměř o 600 méně. Zemřelých bylo loni o 131 více než narozených. Za nárůstem počtu obyvatel stála výhradně zahraniční migrace. Do země se přistěhovalo 65 571 cizinců, naopak za hranice zamířilo z Česka 21 301 lidí. Odborník Miroslav Zámečník: Česká ekonomika je na tom dobře, pandemii zvládne Přečíst článek › "Více než 40 procent celkového salda zahraničního stěhování tvořila migrace Ukrajinců. Těch u nás v loňském roce přibylo 18 tisíc," uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová. S výrazným odstupem následovali Slováci, kterých v Česku přibylo 4602, pak Rusové a Rumuni. Podíl dětí narozených mimo manželství se loni druhým rokem v řadě snížil, a to na 48,2 procenta. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 let, více než třetinu rodiček představovaly ženy ve věku 28 až 32 let. Počet sňatků stále roste Loni uzavřeli obyvatelé České republiky 54 870 manželství, o 400 více než v roce 2018. Počet sňatků rostl šestým rokem v řadě a dosáhl druhého nejvyššího počtu od roku 2001. "Bohatší na sňatky byl pouze rok 2007. Růst zájmu o sňatky je přitom zaznamenáván jak mezi svobodnými snoubenci, tak i mezi rozvedenými," dodala Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Rozvodů bylo 24 141. Meziročně jejich počet klesl o 172. Pandemie pomůže e-shopům i poskytovatelům internetu. Uškodí osobním službám Přečíst článek › Nejlidnatějším krajem republiky jsou střední Čechy, kde ke konci roku 2019 žilo 1,324 277 lidí. Středočeský kraj zároveň zaznamenal nejvyšší meziroční přírůstek, a to o 15.809. Čtyřem krajům naopak počet obyvatel klesl. Nejvíce to bylo v Moravskoslezském kraji, kde se počet obyvatel snížil o 2760.

Autor: ČTK