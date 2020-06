Vlak RJ1041 společnosti RegioJet mezi Prahou a Bratislavou byl dnes prvním spojem osobní železniční dopravy, který po téměř tříměsíční nucené pauze překonal česko-slovenské hranice. Přeshraniční provoz postupně obnoví také České dráhy i RegioJet.

Vlak společnosti RegioJet. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

RegioJet dnes vypravil první vlaky nejen do Bratislavy, ale i do Košic. Kvůli pandemii koronaviru a následnému uzavření hranic jely poslední vlaky 13. března. Lidé nemohli jezdit mezi Českem a Slovenskem hromadnou dopravou ani poté, co se hranice otevřely, slovenská vláda zákaz pravidelného spojení zrušila až ve čtvrtek.