Česko vyváží méně aut. Přebytek zahraničního obchodu se v srpnu ztenčil

Přebytek zahraničního obchodu v srpnu meziročně poklesl o 0,3 miliardy na 2,3 miliardy korun. Výsledek negativně ovlivnil zejména obchod s dopravními prostředky a další prohloubení schodku v obchodu s ropou a zemním plynem. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

Zatímco export v srpnu stoupl v meziročním srovnání o 4,4 procenta na 288,5 miliardy korun, dovoz posílil o 5,5 procenta na 286,2 miliardy korun.

„Výsledek pozitivně ovlivnil především vyšší vývoz počítačů, elektronických a optických přístrojů. Naopak se negativně projevilo horší saldo ostatních dopravních prostředků a hlubší schodek bilance obchodu s ropou a zemním plynem,“ uvedla vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Marcela Sládková.

Obchod s ostatními dopravními prostředky, mezi něž mimo jiné patří lodě, letadla, motocykly či jízdní kola, zaznamenal meziroční pokles o 3,7 miliardy korun. To znamená, že se obchodní bilance z přebytku propadla do schodku. Během září se rovněž prohloubil schodek bilance s ropou a zemním plynem, a to konkrétně o 3,3 miliardy korun.

Daří se obchodu s elektronikou

Opačný trend vykázal obchod s počítači, elektronikou a optickými přístroji, jehož bilance se meziročně zvýšila o 6,9 miliardy korun.

"Slabé srpnové údaje o průmyslové výrobě, a aut především, vyvolávaly obavy z propadu obchodní bilance do mínusu. To se nepotvrdilo ale jen zásluhou stále rostoucího vývozu počítačů, elektroniky a optických přístrojů. Ty už od listopadu 2017 jsou hlavním tahounem růstu českého exportu. Zatímco dynamika „autolandu“ slábne, česká ekonomika zažívá boom elektroniky a optiky," upozornila hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Zahraniční obchod Česka s členskými státy EU skončil v srpnu v přebytku 49,1 miliardy korun, což znamená, že meziročně byl o přibližně 3,9 miliardy vyšší. Schodek obchodu se státy mimo unii se během stejného období zvětšil o 6,5 miliardy na 45,7 miliardy korun.

Podle Českého statistického úřadu činí bilance obchodu s cizinou za prvních osm měsíců letošního roku v přebytku 101,1 miliardy korun. To představuje meziroční pokles o 27 miliard. Dovoz (3,4 procenta) přitom roste rychleji než vývoz (2,1 procenta).