Přípravě pokrmu k obědu doma dává podle průzkumů přednost stále víc lidí. Jak ukázala velká anketa Deníku, Češi sice šetří při nákupech potravin, ale u surovin na vaření to až tak neplatí.

Při nákupu běžných věcí lze díky dodržování snadných pravidel ušetřit | Foto: Shutterstock

Mnozí Češi si už v covidové době navykli připravovat jídla doma. Téměř třicet procent dotazovaných v anketě Deníku přestalo úplně chodit do restaurace. Národ se stravuje doma nebo si nosí s sebou do práce pokrmy v krabičkách.

Podle analytiků trend umocnilo výrazné zdražování poledních menu v době obří inflace a pokles reálných příjmů. Méně potravin oproti dřívějšku nakupuje a konzumuje třináct procent lidí z ankety.

Velký přehled úspor energií: Kolik ušetří odmrazená lednice či vypnutí sušičky

Každý druhý Čech pak nakupuje levnější varianty potravin nebo čeká na slevy. U lidí s nejnižším hrubým měsíčním příjmem jsou to téměř dvě třetiny respondentů projektu Deníku, v němž odpovídalo přes tři a půl tisíce čtenářů. „Již tak velká obliba slevových a akčních nabídek mezi českými zákazníky zažívá novou renesanci. Jestliže dříve nakupovaly dle tištěných letáků zejména starší ročníky, dnes už to dělá prakticky každý a rozhodně to není ostudou. Naopak se jedná o efektivní nástroj, jak kvalitně nakoupit a zároveň ušetřit nemalé finanční prostředky,“ uvedl Petr Sikora, ředitel společnosti Česká distribuční, největšího distributora slevových letáků v zemi.

Nejvíce se šetří na mase či zelenině

Nejvíce šetří oslovení čtenáři Deníku na zelenině, mase či rybách. Na surovinách pro vaření však jen pět procent. „Maso jím maximálně jednou týdně. Podražila ale i zelenina a ovoce. Nemám moc velký důchod. Člověk si pak musí leccos odříct a hledat výhodné nabídky,“ řekla například Anna z Břeclavi. Celé jméno zveřejnit nechtěla.

Jak šetříme na domácím jídleZdroj: Deník

Jak při domácím vaření ušetřit? Provozovatel školy vaření Kuliner Jan Rimpler poradil plánovat jídelníček dopředu. Vyplatí se udělat si seznam jídel třeba na celý týden. Lze to pak zohlednit při nákupech, skladování surovin i přímo vaření. „V nižších nákladech i chuti se vyplatí využít aktuální sezonnosti a dostupnosti surovin. Rajčata nebo jahody v zimě stojí logicky více než v létě,“ pověděl Rimpler. Dodal, že nyní začíná sezona salátů.

Zdroj: DeníkČesko za babku



Průvodce Deníku, jak se v roce 2023 nezbláznit z velkého zdražování. Kde se dá ušetřit a nebude to lidi bolet. Jak změnit některé návyky a nesnížit si životní úroveň. Od jídla přes domov k zábavě až třeba po dovolenou.

Další rada je nakupovat méně a častěji, tím i méně vyhazovat a plýtvat. „Na trhu u regionálních prodejců se není třeba bát ani na oko méně vzhledné zeleniny. Bude levnější a může dobře chutnat v polévce,“ zmínil.

Šéfkuchař a lektor nemá o zájemce o kurzy vaření nouzi. „Po covidu si hodně lidí nechá jídlo vozit, nebo si doma sami vaří. Na našich kurzech se hodně zajímají třeba o to, jak připravit dobrý vývar, jak vykostit rybu či celé kuře. Pokud tomu obětují trochu práce a času, z jedné suroviny mohou připravit více chodů a tím ušetřit,“ popsal.

Cukrářské kurzy zažívají boom

Boom pozoruje Rimpler u cukrářských kurzů. „Ženy se daly na pečení sladkého. Když si udělají dort, oproti jeho nákupu ušetří stovky korun až tisíce,“ podotkl.

Recepty na levná rychlá jídla doslova za babku lidé najdou třeba také na slevových letácích některých obchodních řetězců. I s rozpočítanými náklady na osobu.

Jak Češi reagují na drahotu? Méně topí a šetří na jídle. U kadeřníka cenu neřeší

Z loňského průzkumu stravovacích návyků stravenkové společnosti Edenred ovšem vyplývá, že lidé jedí méně zdravých a vyvážených pokrmů.

Podle odborníka na výživu z Institutu klinické a experimentální medicíny Pavla Suchánka se nezdravému stravování mohou lidé dodržováním tří klíčových zásad. „Pravidelný rytmus přijímání stravy v určitou denní dobu zlepšuje kvalitu trávení a využívání živin, na rozdíl od nepravidelného, nárazového a impulzivního stravování. Druhým aspektem je stravovací hygiena a třetím, neméně důležitým, pak pestrost ve složení stravy – dopady snížené pestrosti stravování ukázal covid,“ shrnul nedávno ke studii zaměstnaneckého stravování pro Centrum ekonomických a tržních analýz.