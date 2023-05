Nedávná návštěva akvaparku skončila pro devětatřicetiletou Kateřinu ze Středočeského kraje pořádným průvanem v peněžence. Za dva dospělé a tři děti nechala v pokladně skoro pět tisíc korun, na dalších osm stovek vyšlo občerstvení uvnitř areálu. „Děti si to užily náramně, ale je to hodně drahý špás,“ popisuje žena. V létě se proto vrátí k osvědčeným venkovním koupalištím a vodní radovánky v sychravém jarním počasí napříště raději oželí.

V aktivitách, které rodiny s dětmi nejčastěji provozují, vede turistika, následovaná návštěvami bazénů a výlety na rozhledny. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Na to, jak rodičové a prarodičové řeší volnočasové aktivity pro děti v době nebývalé drahoty, se zaměřila i anketa v rámci projektu Česko za babku. Odpovědělo v ní přes 3500 tisíc lidí. A výsledek? V trojici aktivit, které teď s dětmi nejčastěji provozujeme, vede turistika, následovaná návštěvami bazénů a výlety na rozhledny.

Jak ušetřit za vzdělání? Tyto rady uchrání rodinný rozpočet a děti nelimitují

Zatímco procházka po lese je zadarmo a vstupné na rozhledu stojí v řádu desítek korun, především vodní atrakce a zábavní rodinné parky podražily. Například průměrná cena vstupenky do „obyčejného“ krytého bazénu je letos dle statistiků na úrovni 105 korun na osobu, před pěti lety to bylo rovných 70 korun. V případě akvaparků s různými atrakcemi jsou ceny v řádu stovek korun na osobu. A třeba hodina hromadného cvičení v tělocvičně dnes jednotlivce podle dat Českého statistického úřadu vyjde na 130 korun, před pěti lety to byla poloviny nynější částky. Současná drahota proto nahrává všem aktivitám venku, které jsou převážně zadarmo a anketa Deníku to potvrzuje.

Skoro dvě třetiny respondentů mimochodem odpověděly, že při „obyčejné“ procházce lesem se jejich děti a vnuci nenudí. „Vysoký podíl čtenářů, kteří jsou přesvědčeni, že se jejich děti či vnoučata dokážou zabavit při obyčejné procházce lesem, nás překvapil.

Jak ušetřit za každodenní dopravu? Tyto tipy vám zaručeně uchrání peníze

Zajímavé je také to, že v případě lidí, kteří svým ratolestem nedopřávají žádné zábavní, turistické ani sportovní atrakce, je podíl kladný odpovědí na tuto otázku nižší. Jinými slovy ti, jejichž potomci se nedokážou zabavit sami, se ani nepokoušejí o to, aby zábavu dětem organizovali," popisuje vedoucí datového týmu Deníku Michal Janko.

Jak dětem vysvětlit, že na něco nemáme peníze a musíme oželet drahé zábavní parky? Odpověď přinese páteční Deník. V sobotním vydání se pak těšte na zajímavé tipy na venkovní dětské parky a atrakce, kam můžete své děti či vnoučata vzít zadarmo.

Zdroj: DeníkČesko za babku

Průvodce Deníku, jak se v roce 2023 nezbláznit z velkého zdražování. Kde se dá ušetřit a nebude to lidi bolet. Jak změnit některé návyky a nesnížit si životní úroveň. Od jídla přes domov k zábavě až třeba po dovolenou.