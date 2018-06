Českolipské vlaky slaví sto let. Výroba jede dál, majitel plánuje rozšíření

/FOTOGALERIE/ Třicet let po příjezdu prvního vlaku do České Lípy došlo ve městě k založení podniku Severočeská vozovna a strojírna. Stejný závod už sto let „chrlí“ vlaky, tramvaje a další kolejová vozidla a jejich části. Jen majitel a název se několikrát změnil.

Současným majitelem továrny v průmyslové čtvrti Dubice je od roku 1998 kanadský koncern Bombardier, pro jehož železniční divizi v současnosti závod vyrábí zjednodušeně řečeno korpusy budoucích vlaků.Foto: Deník / Vít Černý

Bohemia, Vagonka Tatra nebo Deutsche Wagonbau už jsou minulostí. Současným majitelem továrny v průmyslové čtvrti Dubice je od roku 1998 kanadský koncern Bombardier, pro jehož železniční divizi v současnosti závod vyrábí zjednodušeně řečeno korpusy budoucích vlaků, které brázdí tratě například v Rakousku nebo ve Francii. ČTĚTE TAKÉ: Euro je zatím v Česku v nedohlednu. I patnáct let od referenda A Bombardier má v plánu v tom pokračovat i nadále. „V tuto chvíli máme na pět let vyprodáno,” říká mluvčí společnosti pro východní Evropu Maciej Kaczanowski. Hledají se dělníci Společnost nyní plánuje navýšit výrobu v českolipském závodu mimo jiné výstavbou zbrusu nové lakovny. „Dá se říct, že současná lakovna je úzké hrdlo výroby, proto plánujeme tuto výstavbu,“ říká mluvčí českolipského závodu Vlastimil Waic s tím, že plánované náklady činí okolo 1,5 miliardy korun. O příspěvek na výstavbu společnost žádá stát. „Zřejmě by to proběhlo formou daňové úlevy,“ podotýká Waic. ČTĚTE TAKÉ: Nezaměstnanost klesla na tři procenta. Nyní je nejnižší za posledních 21 let Podnik nyní zaměstnává 1200 lidí, dalších šest stovek by mělo podle aktuálního plánu přibýt do dvou let.Zatímco původní závod vznikal v době končící světové války, kdy byl na příděl i chléb, současné rozšíření přichází v době ekonomické konjuktury. Vzhledem k aktuální míře nezaměstnanosti v regionu pod tři procenta se tak nabízí otázka, kde společnost hodlá tolik kvalifikovaných pracovníků sehnat. Prý celkem jednoduše, dodají jim je „na klíč“. „Spolupracujeme s agenturou, která zajistí jak zaměstnance, tak jejich ubytování. Pocházet budou z ČR a ze zemí východní Evropy,“ tvrdí Kaczanowski. Od převzetí Bombardierem se závod proměnil hlavně uvnitř. Ty tam jsou masivní ocelové pláty a drsné sváry původně vyráběných nákladních vagonů, nahradily je lehké konstrukce z tenkých materiálů. „Haly zůstaly podobné, dokonce máme jednu budovu z úplných počátků závodu. Uvnitř je ale všechno nové, technologie se naprosto změnila,“ vzpomíná dlouholetý zaměstnanec Štěpán Skrbek. Desetina zaměstnanců ve výrobě se stará o kvalitu. „Požadavky klientů jsou různé, ale bez výjimky vysoké,“ dodává Waic. Historie podniku

1918 založení společnosti Severočeská vozovka a strojírna Česká Lípa

1918 – 1930 výroba vagónů, tramvají, lokomotiv

1931 – 1945 výroba žel. vagónů, stavebních a potravinářských strojů

1946 znárodnění společnosti

1950 přejmenování na Vagónka Tatra Česká Lípa

1960 – 1990 výroba nákladních a speciálních železničních vozů

1994 transformace na státem vlastněnou spol. Vagónka Česká Lípa

1998 akvizice společností Bombardier Transportation

2003 nové pojmenování Bombardier Transportation Czech Republic

2008 zařazení závodu do divize Passengers ČTĚTE TAKÉ: Autoprůmysl žene českou ekonomiku. Zlaté časy ale mohou brzy skončit

Autor: Jiří Jelínek