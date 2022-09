„Ceny plynu jsou už dávno za hranicí, kterou by společnost dokázala unést. Je to něco, co nedokážeme ovlivnit. Bojujeme o přežití,“ uvedl předseda představenstva společnosti Radek Horčička. „Při současných cenách plynu nejsme schopni vyrábět na 100 %. Omezujeme spotřebu, tudíž i výrobu,“ dodal.