Český průmysl začal opět růst. Dařilo se i stavebnictví

Průmyslová výroba v Česku v dubnu meziročně stoupla o 5,5 procenta. K růstu nejvíce přispěla výroba automobilů, kovových výrobků a elektrických zařízení. Také české stavebnictví v dubnu zrychlilo meziroční růst na 7,7 procenta. Objemově je ale stále pětinu pod úrovní rekordního roku 2008.

„Tuzemský průmysl skončil v dubnu s pětiprocentním nárůstem. Výroba našeho největšího odvětví sice meziročně vzrostla o 5,5 procenta, ovšem pouze pokud se nezohlední, že duben měl ve srovnání s tím loňským o dva procentní dny navíc. Když se tyto dny statisticky zohlední, najednou je průmysl v podstatě na nule,“ říká analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle něj je na současném stavu průmyslu vidět, že mu dochází dech a prostor pro jeho další expanzi je již docela omezený v důsledku naplněnosti kapacit i nedostatku lidí. „Dubnové číslo ovšem výrazně ovlivnil propad energetiky, takže aktuální čísla vypadají ještě horší, než ve skutečnosti jsou,“ dodává Dufek.

Pozitivně se na dubnových výsledcích průmyslu projevila především výroba osobních automobilů, následována dalšími úspěšně se prosazujícími obory – výrobou kovových výrobků a elektrických zařízení.

„Celkově lze hodnotit výsledky průmyslu za duben jako pozitivní. Je však na nich vidět postupné zpomalování, které se projeví ve vývoji HDP ve zbytku letošního roku. Zjednodušeně řečeno, průmysl zpomaluje a ekonomika s ním. Nejde však o nic dramatického nebo dokonce nečekaného,“ uzavírá Dufek.

Stavebnictví roste, za rekordem ale zaostává

Stavební výroba v Česku v dubnu zrychlila meziroční růst na 7,7 procenta, přičemž produkce se zvýšila v pozemním stavitelství, a to o 10,8 procenta, naopak v inženýrském o 1,2 procenta klesla. „Stavařům se letos daří, když stavební produkce vzrostla v dubnu především díky pozemnímu stavitelství, které roste už 21. měsíc za sebou,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

„Stavebnictví za duben rostlo – a to dokonce výrazně. Dobrá zpráva, zdálo by se na první pohled. Hned na druhý to ale už tak žhavé není. Ze zveřejněných předběžných dat stavebních prací za rok 2017 je totiž zřejmé, že na tom tento obor není nejlépe. Takzvané stavební práce S totiž loni dosáhly objemu 453 miliard korun, což o téměř o pětinu méně než v roce 2008, kdy bylo české stavebnictví na vrcholu,“ upozorňuje ale výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Tomášková.

Nadále přitom klesá zejména bytová výstavba. Extrémní situace panuje zejména v hlavním městě, které v této kategorii vždy dominovalo. „Za první čtyři měsíce nového roku povolily stavební úřady v Praze jen 262 nových bytů. Kdyby šlo povolování tímto tempem i v nadcházejících měsících, za celý rok by se v Praze zahájilo méně než tisíc bytů. A to je zcela nedostatečné,“ domnívá se Tomášková.

Bytovou výstavbu v bytových domech letos překvapivě táhne Olomoucký kraj (481 zahájených bytů), který následuje kraj Jihomoravský (274 zahájených bytů). Praha sdílí společně se Středočeským krajem dělené třetí až čtvrté místo.