Společnost SOR Libchavy má na dosah dosud největší zakázku na elektrobusy v Polsku. Zároveň by šlo o jednu z největších dodávek elektrických autobusů v historii firmy. Český výrobce má dodat 20 elektrobusů dopravnímu podniku ZTM Lublin. Informoval o tom server Zdopravy.cz.

SOR je podle polského serveru InfoBus.pl jediným uchazečem v soutěži, kde nabídl elektrobusy ENS12. „Pokud zakázka vyjde, bude to pro nás dosud největší dodávka elektrobusů do Polska,“ řekl obchodní ředitel SOR Libchavy Filip Murgaš.

Polský dopravce soutěží zakázku na elektrobusy už podruhé, první tendr zrušil. SOR nabídnl v nové soutěži cenu 44,86 milionu polských zlotých a tím byl o 115,6 tisíce zlotých na autobus levnější než nejlevnější nabídka z prvního kola.

Dosud největší zakázka SOR Libchavy na elektrobusy byla do Košic, kde firma získala smlouvu na 30 elektrobusů, dvacet autobusů na baterie dodala firma do Hradce Králové a osmnáct elektrobusů do Bratislavy. Dopravci zatím vozidla na baterie kupují hlavně díky štědrým dotacím.