Českým firmám se dařilo. Tržby stovky nejúspěšnějších překonaly tři biliony

Stovka nejúspěšnějších českých firem loni poprvé překonala v tržbách tři biliony korun. V roce 2017 to bylo 2,63 bilionu korun. Jejich zisky loni meziročně vzrostly o 12,3 procenta na 209,6 miliardy korun. Nejvyšší příčku žebříčku Czech Top 100 opět obsadila Škoda Auto, automobilka zvítězila v žebříčcích nejvyšších tržeb i nejvyšších zisků. Na tiskové konferenci to dnes uvedli organizátoři. Stupně vítězů opustil Agrofert, který v roce 2017 vložil současný premiér Andrej Babiš (ANO) do svěřenských fondů. Nahradil ho Energetický a průmyslový holding podnikatele Daniela Křetínského. Agrofert je největším zaměstnavatelem v Česku.

České bankovky, koruny, bankovní trezor - ilustrační foto | Foto: ČTK/ČTK

Podle údajů Sdružení Czech Top 100 vykázala vítězná Škoda Auto loni tržby 416,7 miliardy korun, meziročně o 9,7 miliardy korun více. Druhý ČEZ utržil 184,5 miliardy korun. Na třetím místě je EPH s tržbami 179,5 miliardy korun. Křetínského firma vystřídala na bronzové příčce Agrofert, který klesl na čtvrté místo při tržbách 157,5 miliardy korun. Páté místo obsadil Unipetrol, jenž utržil přes 130 miliard korun. Madeta přijde o 200 tisíc litrů mléka denně. Bude vyřazovat některé výrobky Přečíst článek › "U tržeb došlo v loňském roce konečně ke zlomení desetileté stagnace," uvedl hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň. Od finanční krize 2007 podle něj tržby stovky nejvýznamnějších firem v zemi nerostly, každý rok se pohybovaly kolem 2,5 bilionu korun. Loni však prudce vzrostly a poprvé překročily tři biliony korun. "To znamená, že každý obyvatel každý den utratil zhruba 830 Kč na výrobcích a službách od sta nejvýznamnějších firem v ČR," dodal Bartoň. Největší zaměstnavatelé Nejlepšího hospodářského výsledku před zdaněním dosáhla podle sdružení loni Škoda Auto s 35,1 miliardy korun, což je o čtyři miliardy korun méně než v roce 2017. Firmou s druhým nejvyšším ziskem se stal EPH se ziskem 24,4 miliardy korun. Loni stříbrný ČEZ se letos v tomto ukazateli umístil na třetím místě se ziskem 13,5 miliardy korun. Čtvrtý největší zisk měl T-Mobile Czech Republic s 11,4 miliardy korun. Žebříček největších zaměstnavatelů stejně jako předloni ovládl Agrofert se 32770 zaměstnanci. Druhá byla Škoda Auto s 32599 zaměstnanci, třetí ČEZ dal práci 31385 lidem. Agrofert sám uvádí, že v ČR zaměstnává asi 23 tisíc lidí, zbytek jsou pracovníci v zahraničí. Škodě se pod Kellnerem daří. Poprvé má větší tržby z trolejbusů než z vlaků Přečíst článek › Nejstabilnější firmou se stal pražský obchodník s kovy, uhlím a dalšími komoditami Metalimex. Cenu Czech Stability Award firma získala v samostatné kategorii žebříčku Czech Top 100. Metalimex byl dříve součástí těžební skupiny OKD, v roce 2006 ho koupil podnikatel Petr Otava, bývalý spolumajitel OKD a otec současného šéfa Metalimexu. Do žebříčku nejstabilnějších společností se firmy dostanou po vyhodnocení rizika jejich úpadku v příštích 12 měsících prostřednictvím modelu Bisnode, který vychází z finančních a dalších údajů o firmách. Největší podíl mají v žebříčku společnosti z obchodu a zpracovatelského průmyslu. "Celkem 44 nejlépe hodnocených firem v rámci žebříčku podniká v oblasti obchodu a necelá třetina ve zpracovatelském průmyslu," doplnil hlavní analytik Bisnode Zdeněk Demeter. Gentlemanská firma Ve spolupráci s poradenskou firmou TPA Group je vyhlašována také cena pro takzvanou gentlemanskou firmu. Letos byla oceněna společnost Isolit-Bravo. Cenu získala podle pořadatelů mimo jiné za inovativnost, přístup ke spolupracovníkům a obchodním partnerům i za velký důraz na ekologii. Jde o českou společnost specializující se na výrobky z plastických hmot. Potřetí Sdružení Czech Top 100 udělilo ocenění Ambasador České republiky. V letošním roce ocenění získal oštěpař Jan Železný, špičkový chirurg Bohdan Pomahač, bývalý manažer Microsoftu Jan Mühlfeit a ekonom a bankéř Jiří Kunert. V minulosti byly oceněny třeba tenistka Petra Kvitová, architektka Eva Jiřičná nebo Ivana Trumpová. Přehled 5 nejvýznamnějších firem v ČR z hlediska tržeb za rok 2018 Pořadí Firma Tržby 2018 v mld. Kč Tržby 2017 v mld. Kč 1. Škoda Auto 416,695 407,400 2. ČEZ 184,486 201,906 3. Energetický a průmyslový holding 179,450 153,368 4. Agrofert 157,492 155,119 5. Unipetrol 130,768 118,633 Penam z Agrofertu může koupit konkurenci. Musí ale prodat některé své závody Přečíst článek ›

Autor: ČTK