Cesta vlakem z Prahy do Ostravy? ČD zvažují zavedení povinných místenek

Prezident Miloš Zeman nebude bránit premiérovi Andreji Babišovi (ANO), pokud bude chtít odvolat jakéhokoli ministra. Odpověděl tak na otázku, zda by přijal návrh na odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Rozhovor se Zemanem dnes otiskla Mladá fronta Dnes (MfD). Prezident také uvedl, že Česko by se kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího mělo připojit k embargu na vývoz zbraní do Saúdské Arábie jen tehdy, pokud by bylo celosvětové.