Cesta ze svízelné situace: dlužníci snáze dosáhnou na osobní bankrot

Více než 860 tisícům lidí, na které tvrdě dotírají exekutoři, ale i dalším lidem, kteří se potýkají s bezvýchodnými dluhy, se už brzy může otevřít cesta z těžké situace. Sněmovna totiž odsouhlasila novelu insolvenčního zákona, která jim umožní snazší oddlužení.

Zákon, který poslanci poslali ke schválení do Senátu, počítá hned se dvěma va-riantami, jak se mohou zbavit svých závazků. Podle první z nich by během tří let museli splatit aspoň šedesát procent dluhů. To je výrazně přísnější varianta, než původně navrhovalo ministerstvo spravedlnosti.

Pravomoci pro soudy

Podle té druhé varianty by měli věřitelům zaplatit za pět let aspoň třicet procent. V případě, že by splacená částka byla nižší, rozhodoval by o oddlužení soud.

„Soudce bude posuzovat pouze to, zda v průběhu těch pěti let tam náhodou neutekl nějaký nepoctivý záměr,“ uvedl v diskusi poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). V případě, že by se dlužníci snažili, měl by jim oddlužení schválit.

Senioři by se pak mohli svých dluhů zcela zbavit už po třech letech.

Pokud se chtěli předlužení lidé až doposud dostat ze svých tíživých závazků, museli během pěti let zaplatit aspoň třicet procent z nich. „To znamená, že se do tohoto institutu oddlužení bohužel nemohli dostat například matky samoživitelky nebo například právě osamělí senioři či seniorky,“ konstatoval při projednávání novely poslanec Jan Chvojka (ČSSD).

Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, začne platit příští rok.