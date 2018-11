Čeští antikváři vyzráli na Amazon, po protestech od něj nebudou odstřiženi

Čeští antikváři budou moci i nadále prodávat své knihy do zahraničí přes portál AbeBooks.com, který patří firmě Amazon. Portál chtěl ke konci listopadu s některými zeměmi přerušit spolupráci, po protestu iniciovaném jedním z pražských antikvariátů, který získal celosvětovou podporu, ale své rozhodnutí změnil.

Většina antikvariátů v centru Prahy pocítila pokles zákazníků. Ti, kteří přesto přijdou, mají zájem hlavně o pohádky, dětská říkadla a detektivky.Foto: Vít Šimánek

"Zástupci AbeBooks nám to zatím telefonovali a informaci v dopise potvrdila i prezidentka Mezinárodního svazu antikvárních knihkupců Sally Burdonová," řekl dnes ČTK Tomáš Mařík z antikvariátu Valentinská, který protest zorganizoval. Na úspěch českých antikvářů dnes upozornil deník Právo.

Antikvariáty zdaleka nejsou v dnešním světě, který chrlí knižní novinky každým dnem, mrtvou záležitostí. Mají své stálé klienty i nové zákazníky a velká část jejich obchodu se děje na internetu.

Většinu internetových portálů v posledních letech koupila firma Amazon, sloučily se pod hlavičkou jediného portálu AbeBooks.com. Ten v říjnu oznámil, že od 30. listopadu nebude již spolupracovat s prodejci v Česku, Polsku, Maďarsku, Rusku a Jižní Koreji. Někteří antikváři na protest proti tomu vstoupili do stávky a své knihy dočasně stáhli z nabídky.

Omluva od zástupců AbeBooks

AbeBooks svůj zamýšlený krok zdůvodnil změnou providera, který zprostředkovává platby a který ve zmíněných zemích neoperuje. Burdonová v dopise, který má ČTK k dispozici, českému antikvariátu tlumočila omluvu od zástupců AbeBooks a vyjádření o tom, že obchodníci z pěti zmíněných zemí nebudou od portálu odstřiženi ani tento měsíc, ani v budoucnu.

Výzva pražského antikvariátu, aby vedení AbeBooks přehodnotilo své rozhodnutí, vyvolala mezi kolegy v zahraničí a u mezinárodních sdružení antikvářů ohlas. Na projev podpory téměř 500 antikvariátů po celém světě pozastavilo spolupráci s AbeBooks.

"Na podobné kroky jsou v zahraničí ´hákliví´ ještě více než u nás. V USA, Německu, Francii nebo Anglii reagují velmi podrážděně, když někdo má monopol a snaží se takto ovlivnit trh," řekl Mařík. "Je to dobrá věc, i když my jsme to jen spustili, obří práci udělali (zahraniční) kolegové, kteří bez ohledu na finance šli na prázdniny. Znamená to, že je důležité nebát se… a třeba napsat (zakladateli a řediteli Amazonu) Jeffu Bezosovi a on na to reaguje," doplnil.