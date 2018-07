Čeští exportéři riskují. Spoléhat na pojištění dopravců se nemusí vyplatit.

Český export mezi lety 2016 a 2017 vzrostl podle Českého statistického úřadu o šest procent. I přes to, že průměrná hodnota vyváženého zboží i v prvních pěti měsících roku 2018 atakuje hranici 290 miliard korun, spoléhají firmy na to, že jejich zboží je dostatečně chráněno pojištěním dopravců. V řadě případů je však toto pojištění nedostačující. Týká se to zejména mezinárodní přepravy a cenného zboží menších rozměrů, například elektroniky.

Všichni vlastníci zboží, kteří si nechávají mezinárodní zásilky přepravit dopravcem, by si tak zboží měli pojistit sami takzvaným zbožovým pojištěním, aby v případě škody získali pojistné plnění až do výše hodnoty zásilky. Pojištění dopravců totiž kryje škody na zásilce pouze v rozsahu jejich odpovědnosti stanovené příslušnými právními předpisy. ČTĚTE TAKÉ: Dopravní kolaps v Praze potrvá až do podzimu. Může za to podivné rozhodnutí „Bohužel celá řada firem považuje investici do pojištění přepravy zásilek za zbytečnou, případně se začne zajímat o pojištění až když jim vznikla škoda. To už je ale pozdě,“ říká Dagmar Sýkorová, specialistka pojištění přepravních rizik společnosti Renomia. Zejména exportéři by měli zpozornět. V rámci mezinárodní přepravy je totiž dopravce povinen uhradit škodu na zásilce pouze v omezené výši. V rámci silniční přepravy například zodpovídá podle Úmluvy CMR pouze za škodu do výše přibližně 260 korun za jeden kilogram hrubé váhy. Při přepravě lehkého zboží vysoké hodnoty, jako je například elektronika, je přitom taková hodnota naprosto nedostačující. Jednoduchým výpočtem dojdeme ke zjištění, že v případě zásilky v hodnotě 5 milionů korun o hmotnosti tří tun zodpovídá dopravce za škodu ve výši pouhých 780 tisíc korun. Vlastníkovi přepravovaného zboží tak může vzniknout újma až ve výši 4,22 milionu korun. U jakéhokoli zboží, jehož hodnota je vyšší než 260 korun na kilogram, by tak majitel neměl spoléhat na pojištění dopravce. ČTĚTE TAKÉ: Průmysl v květnu příjemně překvapil, export kvůli nedostatku pracovníků kulhá „Kromě limitované náhradové povinnosti dopravce dle váhy zásilky může během přepravy vzniknout řada škod, které dopravce není povinen zaplatit z důvodu zproštění odpovědnosti. Jedná se například o škody způsobené během dopravní nehody zaviněné jiným účastníkem silničního provozu, loupežné přepadení, různé živelní události, či jiné škody, které dopravce nemohl odvrátit. Z toho důvodu je zbožové pojištění určitě na místě. Častý argument vlastníků zboží, že toto pojištění je drahé, je dle našich zkušeností lichý,“ dodává Sýkorová. Pojistné sazby u silniční přepravy v rámci EU se dle choulostivosti zboží pohybují mezi polovinou až jedním promile z ceny přepravovaného zboží. V rámci výše uvedeného příkladu by tedy hodnota pojistného činila 2500 až 5000 korun. V poměru s možnou ztrátou se tak jedná o zanedbatelnou částku. ČTĚTE TAKÉ: Německý obchod s důrazem na export je hrozbou pro ostatní země, říká ekonom

