Cestou na jih čeká motoristy několik zdržení

Situace na českých silnicích je dnes přiměřená prázdninovému období, nejfrekventovanější je podle předpokladů dálnice D1. Češi, ale i Němci po ní míří na jih, další motoristé jedou na závod formule 1 v Budapešti. Dnes to řekl mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igor Sirota. Cestou do Chorvatska musí podle něj řidiči počítat se zdržením kolem Vídně, Štýrského Hradce, na konci slovinské dálnice včetně hraničního přechodu a poté na mýtné bráně Záhřeb-Lučko.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Racek Attila

"Peklo se zatím nepotvrzuje, jsou to klasická místa, nejhorší je samozřejmě dálnice D1," uvedl mluvčí na dotaz ČTK, jaká je situace na silnicích. Připomněl, že důvody jsou tři, především prázdniny v Česku, odkud mnoho turistů míří do Chorvatska, začátek prázdnin ve dvou německých spolkových zemích, v Bavorsku a v Bádensku-Württembersku a Velká cena Maďarska. "V loňském roce tam byla návštěvnost 186 tisíc lidí, tudíž se dá předpokládat, že určitý proud míří po D1," podotkl mluvčí.

Cestou na jih mají podle něj řidiči počítat s komplikacemi kolem Vídně, kde se opravuje most přes Dunaj. Kolem Štýrského Hradce jsou pak minimálně tři zúžení a tři zpomalení a další kolony se tvoří na konci slovinské dálnice. "Je prodloužena o sedm kilometrů, nicméně šest kilometrů zbývá a to je staveniště. Před auty jedou náklaďáky se sutí, opravdu se jede krokem" popsal Sirota.

Další problém je samotný přechod Macelj mezi Slovinskem a Chorvatskem. "Tam skutečně fronty jsou a čeká se tam," upozornil. Řidičům doporučuje využít jiné přechody.

Se zdržením musí motoristé počítat také kolem Záhřebu před mýtnou branou Záhřeb-Lučko. Podle mluvčího ÚAMK se dá dva kilometry předtím sjet na jinou mýtnici, která je ale bez obsluhy a platí se jen kartou, tudíž zdržení není velké. Komplikace kolem Záhřebu u mýtných bran potvrdil ČTK i Zdeněk Špaček, který se dnes z dovolené v Chorvatsku vrací do Prahy. "Kolony mají kolem sedmi i deseti kilometrů. Auta stojí, lidé z nich vystupují. Venku je asi 30 stupňů," řekl.

Poté už by turisté cestující dále na jih neměli mít podle Siroty větší problémy. Novinkou je, že průjezd tunelem Svatý Ilja, kterým se sjíždí do Makarské, je letos zdarma a hlavně to zkrátí dobu jízdy, dodal.