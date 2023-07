Cestovatelské sny si plní už od studentských let. Blogerka Tereza Schindlerová projela křížem krážem Evropu, žila na Novém Zélandu, prozkoumala Asii, okouzlily ji Střední a Jižní Amerika. Píše cestotipy na webu Cestuj za babku a radí, jak cestovat s miminkem. „Ušetřit lze na všem, od letenek přes ubytování až po stravu,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Dovolená a létání - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Dáváte přednost cestě na vlastní pěst, nebo přes cestovku?

S manželem jsme zvyklí cestovat na vlastní pěst už od studií. Máme rádi objevování a volnost. Na cestách nám primárně nejde o odpočinek od zaměstnání a nepotřebujeme all inclusive. Jde nám o to změnit prostředí, poznat jinou kulturu. Oceníme místa, která by do itinerářů zájezdů nezapadla - opuštěný hotel, bývalý přístav, místní blešák.

Zahraniční dovolená se letos Čechům mnohde prodraží. Jak ušetřit a přitom nepřijít o určitý standard?

Ušetřit lze na všem od letenek přes ubytování až po stravu. Stačí vyrazit zkraje sezony nebo na jejím konci, kdy jsou ceny níže. Destinaci vybrat podle toho, kam to zrovna létá levně. Na jídle se dá ušetřit, když místo drahé večeře zajdete s místními na polední menu nebo objevíte místní speciality v supermarketu a pak si je sami doma uvaříte. Třeba talíř krevet ve Španělsku tak vyjde na hubičku.

Psala jste o zkušenosti se službou výměny domovů (Home Exchange). O co jde?

Poslední dva roky hodně šetříme díky výměně domovů - bydlíme zdarma u lidí a oni pak u nás. Byli jsme třeba o Vánocích na Tenerife, v létě ve Finsku, na jaře na Mallorce, o Velikonocích v Andalusii a další rok v Chorvatsku. Zkusit se dá i ubytování v klášterech - jednoduché, ale čisté a levné, mnohdy i s možností stravy.

Na čem naopak šetřit nedoporučujete?

Od té doby, co jsme rodina, nechceme odlety brzy ráno, takže nekupujeme levné letenky, kdy musíme být na letišti ve čtyři ráno. Stejně tak se snažíme vyhýbat se ubytování se sdílenou koupelnou. Nešetřila bych na výjimečných zážitcích, které lze vyzkoušet pouze v dané destinaci.

Ráda si zaplatím vyhlídkový let vzducholodí ve Friedrichshafenu, půjdu šnorchlovat s mantami obrovskými na Havaji, zajdu na unikátní operu na Bodamském jezeře apod. Naopak nemusím jet na každý výlet za delfíny nebo na klasické turistické atrakce.

Cestovatelka Tereza Schindlerová dává rady a tipy na blogu Cestuj za babku.Zdroj: se svolením Terezy Schindlerové

Zmínila jste levnější cesty mimo sezonu. Kdybyste si takto měla vybrat dostupnou dovolenou u moře, kde by to bylo?

Podle letenek v daný rok, letos v březnu nám dobře vyšla Mallorca, i když se koupali pouze otužilci. Jih Španělska a Portugalska. Kanárské ostrovy to jistí, ale s letenkami nejspíš z Německa nebo Rakouska.

Od kdy už se vyplatí odlety z letišť dál od domova, třeba pro Pražany ze sousedních zemí?

Pokud je cestujících víc a pokud je cena letenky mimo Prahu v součtu s benzínem, časem na dojezd a parkováním na letišti stále o dost nižší, než kdybyste letěli z Prahy. Nám to stojí za to při celkové úspoře alespoň 10 tisíc, což se stalo už hodněkrát, například u letenek do Dubaje, do Andalusie, na Azorské ostrovy nebo do Finska.

A tip na levné letenky? Čekáte na slevové akce?

Nečekejte na ně, jděte jim naproti. Najděte si je s tím, že nejste omezeni termínem ani destinací. Pak můžete získat levné letenky hodně předem i s odletem zítra.

Na blogu radíte i jak sbalit příruční zavazadlo. Cestování letadlem „nalehko“ nejspíš dělá slušnou úsporu…

Zavazadla nepřikupujeme, dost letenku prodraží. Nicméně vždy se dá zavazadlo dokoupit a není nutné ho rezervovat hned při nákupu letenky.

Využíváte zlevněné zájezdy last minute/first minute?

I pro ty, co normálně s cestovkou nejezdí, se může podařit najít zájezd, který bude ve výsledku levnější než kdybyste kupovali samotnou letenku. Ale zkušenosti nemám.

Naopak máte už zkušenost s cestováním s malými dětmi. Mnozí rodiče z toho mají strach. Zbytečně?

Často se bojí, že dítě bude plakat, oni budou mít v letadle omezené prostředky, jak ho uklidnit a ještě budou čelit nevraživým pohledům spolucestujících. Realita je ale daleko přívětivější.

Jak je to s letenkami pro nejmenší děti?

Panuje mýtus, že letenka pro dítě do 2 let je zdarma. Zdarma není nikdy, ale je pravdou, že za malé dítě platíte pouze poplatky. Jinak tomu je u nízkonákladových aerolinek, kde platíte fixní cenu za let - většinou kolem 500 až 800 korun. Milou věcí je, že si do letadla můžete pro malé dítě vzít téměř jakékoliv jídlo a pití a to i nad povolený limit 100 ml (baby food).

Zažila jste při cestování něco na hraně?

Jako první mě napadla Kambodža, kde jsem cestovala tři týdny sama. Spala u lidí přes couchsurfing, což je služba, kdy vám někdo na cestách poskytne zdarma nocleh u sebe doma, na volném gauči (ale často je to postel nebo matrace na zemi, na Zélandu jsem spala i v garáži).

V Kambodži jsem se takhle náhodou dostala na oslavu prvního výročí svatby. Byla ve velkém, že by jeden řekl, že jde přímo o svatbu. Když jsem nocleh přes couchsurfing nenašla, zašla jsem do ubytoven a za tři dolary přespala ve špeluňce bez okna stejně jako tamní dělníci. Jako druhé se mi vybaví mé solo stopování v Bosně.

