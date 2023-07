Statisíce Čechů mají před sebou letní dovolené. Dny volna stráví nejen v přímořských letoviscích, ale i v tuzemsku. Podle posledního průzkumu centrály cestovního ruchu Czech Tourism to plánuje 61 procent oslovených. Ovšem s jednou zásadní změnou oproti letům minulým. Kvůli všudypřítomné drahotě objednávají kratší délku pobytu. I když se může zdát, že dovolená v tuzemsku také stojí velké peníze, Deník jako součást projektu Česko za babku přináší několik tipů, v čem při cestování ušetřit. A rozhodně není nutné přespávat v autě a odříkat si výlety.

Jak ušetřit při cestování po Česku? Deník přináší několik zajímavých tipů.

Zkuste vlak či autobus

Způsobů, jak se dopravit na rodinou dovolenou po Česku, je celá řada. Železniční síť zde patří k jedné z nejhustších. Pokud je to možné a k cílové destinaci je dobré spojení, proč tedy nevyrazit veřejnou dopravou? Pro děti to bude zpestření, rodiče si odpočinou. Navíc už jen „přesedlání“ na veřejnou dopravu ušetří peníze. Vyhledat spoje pomohou chytré aplikace, dopravci nabízejí letní slevy.

Tankujte mimo dálnice

Většina rodin při cestování po Česku volí dopravu i kvůli dětem svým automobilem. Odborníci z ÚAMK doporučují pravidelně dotankovávat palivo, jakmile ručička začne ukazovat polovinu nádrže. Důvod je prostý – nejenže v případě uvíznutí v koloně bude moci zůstat nastartované auto a tudíž bude funkční i klimatizace, ale řidič má následně dostatečnou rezervu, aby nemusel doplňovat palivo na čerpacích stanicích u dálnic, ale mimo hlavní tahy. Tam je palivo téměř vždy levnější, rozdíl může činit i sedm korun na litru benzinu či nafty.

Jezděte v noci a s lehkou nohou

Jízda mimo dopravní špičky díky menšímu provozu také uspoří nějakou tu kačku. Navíc nemusí běžet na plné obrátky klimatizace. Stejně tak je pro úsporu paliva vhodné jezdit spíše defenzivně s lehkou nohou na plynu.

Nechte si poradit

Zatímco dříve byl skoro povinnou výbavou každého automobilu autoatlas, dnes už je to spíše výjimka. Papír nahradily navigační aplikace v chytrých telefonech. Nejenže zohledňují provoz a v případě uzavírky silnice kvůli havárii automaticky navádějí po rychlejší objízdné trase, ale dokáží i naplánovat takzvané ekocesty – tedy trasy s ohledem na co největší úsporu paliva. Umožňují to například Google Maps, stačí jen v profilu zadat, jaký druh paliva využíváte.

Průvodce Deníku, jak se v roce 2023 nezbláznit z velkého zdražování. Kde se dá ušetřit a nebude to lidi bolet. Jak změnit některé návyky a nesnížit si životní úroveň. Od jídla přes domov k zábavě až třeba po dovolenou.

Víkendy bývají dražší

Vyrazit si na prodloužený víkend je z pohledu čerpání dnů dovolené logickým krokem, ovšem z ekonomického hlediska už to tak výhodné není. Hoteliéři a provozovatelé wellness center jsou si toho totiž vědomi a ceny bývají vyšší. Hlavně v turistické sezoně, kdy je veliká poptávka. Rozdíl v ceně může být i v řádech stokorun na osobu.

Rezervace co nejdříve

I když je rada pro letošní letní turistickou sezonu už pasé, třeba pro zajištění zimní dovolené se bude hodit. Jestliže plánujete zimní dovolenou, rezervujte si termín co nejdříve. Budete si moci vybrat z volných pokojů. Kromě toho v rámci first minute objednání nabízejí hoteliéři slevy.

Ubytování mimo centrum

Uspořit peníze se dá i výběrem lokality pobytu. Obecně platí, že turisty nejvyhledávanější města a lokality mají nejdražší nabídky. Lze však vyrazit na dovolenou, být takzvaně blízko centra dění a ušetřit. Jak? Dejte si práci s prohlídkou nabídek, a to nejen v místě plánovaného pobytu. Zkuste zamířit do „vesnice“ vedle. Ubytování bývají levnější a přitom jsou mnohdy dostupné na kole, pěšky či veřejnými prostředky jen za několik minut.

Čtěte recenze a sociální sítě

Cestování a zejména výběr cílové destinace včetně ubytování je oproti dřívějším dobám jednodušší. Zatímco dříve se cestovatelé museli spolehnout hlavně na zkušenosti přátel, v dnešní digitální době není problém si místo prověřit online ještě před objednáním. Na internetu se dají dohledat fotografie i s recenzemi, velmi užitečné jsou z tohoto pohledu sociální sítě, kde lze také dohledat aktuální fotografie a zkušenosti. Při výběru kempu je vhodné hledat přes webové stránky Asociace kempů České republiky.

Do kempu bez kempu

Trávit volné dny v přírodě se dá i jinak než s noclehem v přeplněných kempech. Hitem posledních let je kempování na odlehlých loukách, bydlení v srubech či chatrčích. Pokud chcete zažít dovolenou mimo ruch měst, využijte aplikaci BezKempu. Pomocí ní nabízí majitelé louky k přenocování ve stanech, karavanech a podobně. A často za nižší cenu, než kterou byste zaplatili v tradičních kempech.

Sdílená dovolená

Na letní dobrodružství nevyráží pouze rodiny s dětmi, ale také „osamělí“ cestovatelé. Pro ně je ubytování i třeba ve dvoulůžkovém pokoji zbytečně drahým nadstandardem. Řešením je takzvaná sdílená dovolená, respektive pokoje. Přes portály jako například Airbnb či sdileneubytovani.cz si dotyčný zarezervuje místo v pokoji, který bude sdílet po dobu pobytu s jinými lidmi. Náklady mohou být i poloviční.

Pozor, kde kempujete

Poslouchat šumící vodu, zpěv ptáků a ráno se nechat probudit brzkými slunečními paprsky. Idylka, o které sní téměř každý milovník přírody. Cestování nalehko, tedy jen se spacákem, ešusem a provizorním přístřeškem je sice levnou záležitostí, ale může se i prodražit. Před cestou je totiž vhodné naplánovat noclehy. Pokud byste se totiž rozhodli tábořit a stanovat v chráněné krajinné oblasti a strážci přírody by vás odhalili, pokuta až pět tisíc korun vás nemine.

Využijte slevové karty

Ať už se chystáte strávit svůj volný čas kdekoliv v Česku a rádi navštěvujete zajímavá místa, popátrejte na internetu po slevových kartách. Jednotlivé regiony je nabízejí a lze díky nim ušetřit peníze na vstupném, jízdném či službách. Slevou kartu vydává v Praze Praque City Tourism, v Krkonoších lze pořídit třeba Harrachov Card, na Šumavě je populární Lipno Card. V Olomouci, na střední Morově a v Jeseníkách získáte slevy díky Olomouc region Card.

Výlety plánujte sami

V Česku je spousta zajímavých míst. Výlety sem nabízejí i nejrůznější cestovní agentury lákající na akční a zajímavé ceny. Platí, že pokud si výlet zorganizujete sami, což v Česku není problém, ušetříte.

Nezapomeňte na slevové portály

Toužíte přespat na zámku, hradě, či si jen relaxovat ve wellness hotelu? Ještě před rezervací nejprve navštivte webové slevové portály. Ceny jsou výhodnější než při „přímé“ rezervaci.

Zkuste štěstí u majitele

Získat lepší cenu za pronájem chaty či chalupy či pokoje v menším penzionu lze někdy kontaktováním přímo majitele objektu. Nemusíte tak platit provoze prostředníkovi. Může to být ale i naopak – zprostředkovatelé mohou nabídnout nižší ceny díky množstevním slevám a podobně.

Vstupné přes internet

Chystáte se s dětmi do zoologické zahrady, nebo v parných dnech navštívit akvapark? Pokud znáte konkrétní termín návštěvy, můžete nějakou stokorunu ušetřit pouhým nákupem vstupenek přes internet. Například rodinná vstupenka do ZOO v Praze vyjde při nákupu na místě na 1000 korun. Když si ji koupíte online vyjde vás na 850 korun.

Vybavte se doma

Ještě než vyrazíte na dovolenou, přesvědčte se, že jste vybavení a vezete s sebou vše potřebné. Zapomenout doma při cyklodovolené přilbu se může zdát jako maličkost, ovšem ve frekventovaných oblastech může být i násobně dražší.

Využijte benefitní body

Některé firmy poskytují svým zaměstnancům benefitní body pro volnočasové aktivity. Pokud je to váš případ, zjistěte, zda s nimi můžete zaplatit i ubytování (v mnoha případech to lze). Ušetříte tak peníze za pobyt.

Vařte si

Většina rodin nechce během dnů volna o vaření ani slyšet. Ovšem jídlo je položka, kde se dá citelně ušetřit. Návštěva restaurace pro běžnou rodinu – tedy dvě děti a dva dospělí, vyjde na cirka 1200 korun. Za zlomek ceny lze uvařit vydatný a chutný oběd.

Cestujte mimo sezonu

Platí to pro zahraničí, ale i Česko. Dovolená mimo hlavní sezonu vyjde levněji. Kromě nižší ceny nabízí i další benefit – méně turistů