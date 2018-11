Cestování vlaky Českých drah mírně podraží. Navýší počet spojů

České dráhy (ČD) od 9. prosince zdraží jízdenky o 2,5 procenta. Důvodem je letošní růst inflace. ČD rovněž v příštím roce navýší počet vlaků na průměrných 7223 spojů denně, což je o 182 spojů více, než letos. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovaly České dráhy.

Cena obyčejného jízdného beze slev tak stoupne u nejčastějších vzdáleností o jednu až dvě koruny, uvedl server zdopravy.cz. České dráhy se však chtějí také více zaměřit na pravidelně dojíždějící. Dosud byla nabídka traťových jízdenek ohraničena vzdáleností 120 kilometrů, nově se rozšíří až na 150 kilometrů. Jako důvod dráhy uvedly postupné zrychlování tratí a prodlužování vzdáleností, odkud lidé každodenně jezdí vlakem například do práce či do školy.

Jako příklad uvedly ČD jízdenku z Chocně do Prahy (143 kilometrů), kde vyjde jedna jízdenka při 20 pracovních dnech v měsíci na 147 korun. Dráhy rovněž od nového grafikonu nabídnou traťové jízdenky i pro seniory nad 65 let, kteří nyní jezdí se slevou 75 procent. Slevu na vybrané lokálky ve výši 25 procent přejmenují na Region a cestující si ji bude moci nově koupit i v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak. Jde například o tratě Kolín – Ledečko nebo Most – Moldava.

Posílí spoje a přidají další expresy

České dráhy od nového grafikonu denně vypraví v průměru 7223 vlaků, o 182 vlaků více než letos. "S posílením dopravy počítáme v novém jízdním řádu. Vracíme se k modelu se základním dvouhodinovým intervalem vlaků SC Pendolino a k tomu přidáváme další expresy do Varšavy, Krakova, Žiliny nebo Opavy," uvedl člen představenstva ČD Michal Štěpán. Vedle toho ČD posílí kapacitu ve vlaku Metropolitan z Budapešti přes jižní Moravu do Prahy.

Štěpán dále řekl, že dopravce zvažuje zavedení povinných místenek ve všech vlacích na komerčních linkách mezi Prahou a Ostravou. Jasno by společnost měla mít do konce roku, nový jízdní řád tak zatím odstartuje bez plošného zavedení povinně místenkových vlaků na těchto linkách. Dopravce chce znát výlukový plán Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), protože nepravidelnosti v dopravě podle něj mohou tento systém narušit.

Další změnou by mělo být zrychlení dopravy mezi Prahou a západními Čechami. Vlaky by na trase do Plzně a dalších měst na trase měly díky nedávnému otevření Ejpovických tunelů zrychlit o více než deset minut. Díky tomu zrychlí i spojení do Mnichova.

Vlaky ČD přepravily během tří čtvrtletí letošního roku 133,7 milionu cestujících, což je zhruba o 2,8 milionu více než za stejné období loni. Skupině České dráhy v prvním pololetí klesl zisk na 262 milionů korun, což je meziročně o 275 milionů méně. Tržby skupiny se ale meziročně zvýšily zhruba o 618 milionů na 17,35 miliardy korun. Do skupiny patří vedle osobního dopravce ČD Cargo, ČD Telematika nebo Výzkumný ústav železniční.