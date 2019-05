„Některé cestovní kanceláře podepsaly smlouvy se zahraničními leteckými společnostmi, jiné harmonizovaly svou nabídku s předpokládanou poptávkou, to znamená, že samy sobě částečně snížily kapacitu,“ řekl Deníku místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Část cestujících také cestovky zřejmě umístí v pravidelných linkách jiných leteckých společností. O možnost cestovat v konkrétním termínu na požadované místo v zahraničí podle Papeže přišlo kvůli odstaveným boeingům jen několik desítek Čechů.

„Smartwings udělaly maximum pro to, aby co největší kapacitu letů mohly zachovat,“ řekl Deníku mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. „U veškeré nabídky máme potvrzené lety a máme jistotu, že u nich už nebudou žádné přesuny,“ prohlásil.

Úpravy letového řádu

Lidé se proto nemusí obávat, že by se odlety na dovolenou přesouvaly například na noc nebo brzké ráno častěji než obvykle. Ubude však zřejmě nabídky zájezdů last minute. „Zejména o některé destinace je velký zájem, a nabídka proto bude menší,“ konstatoval. Jako příklad uvedl zejména Turecko. Výraznější komplikace by neměly hrozit ani klientům společnosti Exim Tours. „Přesto se některým úpravám v letovém řádu nedokážeme vyhnout,“ připustil pro Deník obchodní ředitel Exim Tours Petr Kostka. „Klientům nabízíme změnu termínu zájezdu, v malé míře i změnu odletového letiště na Prahu,“ uvedl.

Zahraniční lety na dovolenou se vypravují kromě Prahy také například z Brna. Zejména do většiny cílů u Středozemního moře, ale i do Bulharska či na Kanárské ostrovy. „Pokles počtu strojů se zatím dotkl některých rotací do Egypta a Řecka,“ řekl Deníku Radek Lang z Letiště Brno. Počet letů z Brna naopak navýšili právě do stále populárnějšího Turecka. „Pravidelných celoročních spojení se redukce nedotkne. V počtu sezonních letů však v tuto chvíli očekáváme pokles kolem pěti procent,“ konstatoval Lang s tím, že vytíženost letiště přesto bude proti loňsku vyšší.

Last minute bude méně

Čekat na poslední chvíli se nemusí vyplatit ani podle dalších cestovních kanceláří. Řada lidí si totiž dovolenou koupila hned, jak to bylo možné, a na last minute tak zbude jen malé množství zájezdů. „Nabídka tak bude o 20 až 25 procent menší,“ uvedla mluvčí Čedoku Hana Součková. Dokonce až o polovinu méně nabídek last minute očekává Kostka z Exim Tours. „Předpokládáme, že jejich průměrná cena bude oproti loňskému roku o jeden až tři tisíce korun vyšší,“ prohlásil.

Kanceláře uvádějí, že je škody v důsledku zaparkovaných boeingů přišly na miliony korun. „Jde především o náklady v administrativě. Teprve v průběhu sezony se ukáže, jestli vzniknou škody na storno poplatcích v hotelích nebo dalších službách,“ dodal Papež.