Kvůli koronavirové krizi se cestovním kancelářím letos a příští rok prudce propadnou tržby z prodeje zájezdů a souvisejících služeb. Podle odhadu ministerstva pro místní rozvoj budou letos činit sedm až deset miliard korun, v příštím roce pak patnáct miliard. Ještě loni činily více než dvojnásobek.

Ministerstvo jim proto chystá úlevu spočívající v tom, že jim pro příští rok odpustí platby do garančního fondu, z něhož jsou odškodňováni klienti cestovek v případě krachu a nedostatečného pojištění. „Stanovení příspěvku do garančního fondu v nulové výši je tedy nutné vnímat také jako určitý druh podpory cestovním kancelářím, jejichž tržby zaznamenaly tento rok dramatický propad,“ konstatuje v návrhu ministerstvo.

Desítky milionů stačí

V garančním fondu je v současnosti podle ministerstva zhruba 61 milionů korun. Což může stačit. Pokud ovšem nezačnou cestovní kanceláře hromadně krachovat.

Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří ČR je částka převyšující šedesát milionů dostatečná. Je dokonce vyšší, než organizátorům dovolenkových pobytů předepisují dohody.

„Když ten fond vznikal, bylo řečeno, že cestovní kanceláře do něj dají padesát milionů a to bude dostatečná suma. Na základě toho by mělo ministerstvo dávat nulovou dávku,“ komentuje Papež návrh vyhlášky o výši příspěvku. Cestovní kanceláře podle něj původně navrhovanou sumu dávno překročily.

Hromadné konce

Podle odhadů Asociace letos skončila zhruba stovka cestovek. Úpadek pak vyhlásily čtyři firmy. Podobně znějí i údaje ministerstva.

Návrh vyhlášky musí ještě projít připomínkami a jednáním vlády.