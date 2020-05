Všechny zájezdy na léto s odletem do 31. srpna dnes zrušila také CK Alexandria. Důvodem jsou výrazné změny podmínek v destinacích, které ovlivní kvalitu dovolených. Patří mezi ně snížení kapacity hotelů nebo omezení služeb ubytovacích zařízení jako stravování nebo animační programy. Alexandria postupně od 1. června zahájí nový prodej zájezdů do vybraných zemí a hotelů, kde bude možné se co nejvíce přiblížit původním podmínkám. ČTK o tom dnes informoval marketingový ředitel Alexandrie Petr Šatný. Zájezdy na léto už zrušily také CK Exim Tours a Fischer.

Dívky se opalují na pláži. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Jen velmi málo zemí podle Šatného zatím vydalo konkrétní nařízení k provozu hotelů v letošních letních měsících. Z dosavadních informací ale podle něj vyplývá, že fungování hotelů bude omezeno. Nelze navíc zaručit, že se koronavirus v ubytovacím zařízení nevyskytne. V takovém případě chybí jasná pravidla, co se stane s nakaženými hosty. V hotelech by pro ně podle Šatného měly být vyhrazeny pokoje, ale místní orgány by mohly rozhodnout i o jejich umístění do státní karantény. Není ani vyřešeno, za jakých podmínek by se mohli vrátit do ČR. "Naši zákazníci nejsou věci, aby byli během své dovolené někam umísťováni," doplnil předseda představenstva CK Alexandria Alexandr Pavlov.