Cestovní pojištění v těhotenství. Co si ověřit a na co si dát pozor

Těhotenství přináší zásadní životní změnu. Pro některé ženy se mění například možnosti cestování. Mnohdy řeší, zda ve svém stavu mohou i nadále podnikat výlety do zahraničí bez omezení. Jak se k tomu staví pojišťovny v případě cestovního pojištění?

Ilustrace Letiště Václava Havla v Praze, 21. července. Terminál 2,cestující, odbavení, odlety, kufrFoto: Deník / Divíšek Martin

Spolehlivé cestovní pojištění pro těhotné zajistí pokrytí různorodých rizik, která se na cestách mohou přihodit.

Cestovní pojištění za pět minut online? Vyzkoušejte nás.

Ačkoli většina pojišťoven poskytujících cestovní pojištění v těhotenství nevyžaduje potvrzení o zdravotním stavu, žena by před jakoukoli cestou do cizích měst, do hor nebo k moři měla navštívit svého gynekologa. Ošetřující lékař zná totiž nejlépe dosavadní průběh jejího těhotenství a spolehlivě poradí, zda je cestování bezpečné či upozorní na všechna možná rizika.

„Při zahraničních cestách po Evropě by se ženy rozhodně neměly spoléhat pouze na evropský průkaz pojištěnce, který nemusí pokrýt veškeré náklady spojené s ošetřením,” uvedl Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Zátěži je těhotná žena vystavena již při samotné cestě do cílové destinace. Pro její hladký průběh ovšem stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel:

Pravidelné přestávky – dlouhé sezení bez pohybu může způsobit nepříjemné otoky nohou. Ženy by se měly v pravidelných intervalech procházet a dopřát si alespoň krátké protažení, které zajistí lepší prokrvení končetin.

Bezpečnostní pásy – ženy by měly být připoutány po celou dobu jízdy nebo letu. Bezpečnostní pásy v žádném případě nenarozené dítě neohrožují, právě naopak.

Délka cestování – maximální doba, kterou žena stráví cestou, by v ideálním případě neměla přesáhnout 5 až 6 hodin.

Pohodlí a hydratace – boty bez podpatku, pohodlné oblečení a dostatečné množství tekutin zajistí komfort během celé cesty.

Pojištění pouze do druhého trimestru

„Pojišťovny jsou zpravidla ochotny pojišťovat těhotné ženy maximálně do 28. týdne těhotenství, tedy zhruba do 7. měsíce,” přibližuje Orawski. Cestování po 30. týdnu těhotenství totiž s sebou přináší vyšší riziko předčasného porodu a lékaři běžně radí se mu vyhnout.

Nejlepším časem na cestování je v období mezi 4. a 7. měsícem těhotenství, kdy by žena již neměla trpět ranními nevolnostmi, které mohou cestování značně znepříjemňovat. Z mnoha dovolenkových destinací by ovšem měla vyřadit ty, do kterých je nutné speciální očkování, jelikož některá z nich nejsou v těhotenství doporučovaná.

V případě, že ženu čeká cesta letadlem, by si měla prostudovat přepravní podmínky letecké společnosti. Každý dopravce má totiž specifická pravidla týkající se doby, kdy je pro těhotné ženy létání zcela bezpečné.

„Některé společnosti požadují po překročení určitého týdne těhotenství lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k přepravě,“ upozorňuje Dana Míchalová, finanční poradkyně Partners a dodává, že základní složkou cestovního pojištění pro těhotné ženy je samozřejmě pojištění léčebných výloh. „Tedy takových výdajů, které jsou přímo spojené s ošetřením či léčením nastávající maminky,” říká Míchalová.

Vždy je doporučené u pojištění hledět i na výši limitů, popřípadě volit krytí bez limitu. I u cestovního pojištění v těhotenství ovšem existují výluky. Nelze například pojistit ženy, které jsou v rizikovém těhotenství. Z pojištění je vyloučen také porod.

Článek vznikl ve spolupráci s Partners.