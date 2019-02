Prakticky ve všech ukazatelích za rok 2017 se projevil zdravý růst cestovního ruchu v zemi. „Objem výdajů byl v porovnání s rokem 2016 o 7,4 procenta vyšší a zároveň dosáhl nejvyšší hodnoty od začátku sledování v roce 2003,“ upozornil předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

Více než polovinu obratu zajistili cizinci. Ve spotřebním koši cestovního ruchu podle produktů převládaly výdaje na zboží, zahrnující rovněž útratu za pohonné hmoty. Návštěvníci vynaložili nemalé finanční prostředky také na dopravu, stravování a ubytování.

Důležitější než zemědělství

Podíl turismu na tvorbě hrubé přidané hodnoty v národním hospodářství dosáhl 2,8 procenta, podíl na celkové zaměstnanosti činil 4,5 procenta. V turismu tedy pracoval každý dvaadvacátý Čech.

„V roce 2017 navštívilo Českou republiku 34,7 milionu zahraničních návštěvníků. Naopak čeští občané realizovali více než 90 milionů cest v tuzemsku a přes 11 milionů cest do zahraničí,“ upřesnil Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ. Češi nejvíce cestovali na Slovensko, do Chorvatska, Rakouska, Itálie a Řecka. Nejvíce turistů do ČR oproti tomu přijíždí z Německa, Polska, Ruska, USA a Číny.