Cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům bude v programu COVID cestovní ruch k dispozici 500 milionů korun, schválila to dnes vláda. Na twitteru to uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Ta minulý týden uvedla, že půl miliardy korun pro toto odvětví je vyčleněno z rozpočtu jejího resortu.

Cestovní kanceláře by podle vládních materiálů, které má ČTK k dispozici, měly mít možnost získat podporu nejvýše 2,75 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a služeb na letošní rok.

Cestovním agenturám by mělo připadnout 500 korun za každý zrušený zájezd kvůli pandemii, který byl zakoupený od 1. prosince loňského roku do 1. října letošního roku. Nárokovat si budou moci také náhradu za zrušené pobyty v lázních za dobu, kdy musela být zařízení uzavřena. Agenturám zaměřeným na příjezdový cestovní ruch by měla připadnout dotace 50.000 korun.

Cestovní agentura Invia podle své mluvčí Andrey Řezníčkové vítá, že vláda konkrétní pomoc cestovnímu ruchu schválila. Ještě chce ale počkat na podrobnosti k novému programu. "Zásadní pro nás bude, zda přiznaná pomoc bude na zájezd, nebo zda bude na osobu. Samozřejmě bychom preferovali, aby se jednalo o příspěvek na osobu," uvedla.

Průvodci by měli mít možnost dostat 50 tisíc korun, pokud zdarma poskytnou své služby v rozsahu alespoň deset hodin školským zařízením, jejichž zřizovatelem je stát, obec nebo kraj. Případně si mohou tuto sumu nárokovat, pokud podstoupí rekvalifikaci akreditovanou ministerstvem školství, aby získali další uplatnění na trhu práce. Jednat se může například o pedagogické minimum. Pokud žádnou z těchto podmínek nesplní, bude moci žádat o příspěvek nejvýše 40 tisíc korun.

Výrazné ztráty cestovních kanceláří

Pomoc z programu COVID cestovní ruch by měla být poskytována na základě pravidel podpory de minimis, která má limit 200 tisíc eur (asi 5,3 milionu Kč). Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) by ale mělo případně jednat o využití tzv. dočasného rámce na tento program. Maximální suma z veřejného podpory na jednoho žadatele je v tomto případě 800 tisíc eur (asi 21 milionů Kč). Program by měl být podle materiálů spuštěn nejpozději do konce listopadu.

Počet cestovních kanceláří od začátku roku do 1. října podle MMR klesl o 100 na 756. Naopak nově jich od počátku roku vzniklo 20. Dočasně přerušilo činnost 104 kanceláří, 11 jich ukončilo provoz a sedm vyhlásilo úpadek.

V cestovních kanceláří a agenturách je zaměstnáno zhruba 14 tisíc lidí.

Z důvodu pandemie čelí cestovní kanceláře, agentury i průvodci výrazným ztrátám. Podle MMR má šest největších cestovních kanceláří v zahraniční na zálohách na zájezdy zaplaceno 1,5 miliardy korun.

Vláda schválila 98 milionů pro film, nepomůže ale všem



Vláda schválila 98 milionů korun na pomoc koronavirem zasaženému audiovizuálnímu průmyslu. Peníze by měl dostat Státní fond kinematografie (SFKMG), který je má ve zvláštní výzvě poskytnout provozovatelům kin, produkčním a distribučním společnostem. ČTK o tom dnes informoval mluvčí fondu Jiří Vaněk. Opatření ještě musí schválit rozpočtový výbor Sněmovny. Pokud se tak stane, vyhlásí fond výzvu v druhé polovině listopadu a žádosti bude možné zasílat 30 dní.



Návrh na zvláštní opatření na pomoc audiovizi předložil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Audiovizuální průmysl nebyl ze strany ministerstva průmyslu zařazen do dotačního programu COVID - Kultura, který připravilo MPO spolu s ministerstvem kultury. Na to už několikrát upozornila Asociace producentů v audiovizi či filmoví distributoři. Také upozorňují, že pomoc prostřednictvím filmového fondu je selektivní a zřejmě se nedostane na komerční část oboru.



Fondu plošnou pomoc celému sektoru neumožňuje legislativa. "Fond má ze zákona, statutu a dalších nařízení EU pro udělování podpory omezený prostor. Dotace udělované fondem jsou udělovány na konkrétní projekty a vždy se dotace podle zákona udělují selektivně, na základě odborných a uměleckých kritérií," uvedla ředitelka fondu Helena Bezděk Fraňková. Rada fondu vždy musí vybírat, koho podpořit a komu podporu neudělit. "Nemůžeme tak i při nejlepší vůli podpořit plošně celý audiovizuální a filmový průmysl včetně technické infrastruktury, například nějakou formou kompenzace marně vynaložených nákladů nebo úhradou fixních nákladů na provoz," doplnila.



Fond tedy vypíše mimořádnou výzvu, jejímž cílem bude primárně podpora managementu jednotlivých provozů, tedy provozovatelů kin, jádra distribučních a producentských firem a jejich klíčových zaměstnanců a kreativních týmů.



Audiovize v posledních letech dosahovala objemu tržeb 30 miliard korun ročně. Nebýt pandemie, sektor by rostl dál. Kromě uzavřených kin či stopnutí distribuce filmů je pozastaven i vznik mezinárodních projektů, které kromě příjmů do státního rozpočtu přinášejí i popularitu Česku v zahraničí. Během první vlny pandemie Asociace producentů v audiovizi (APA) odhadovala celkový pokles výroby ve filmovém průmyslu a na něj navázaných oborů 75 procent.



Kinematografie, tedy výroba audiovizuálního díla, zahrnuje nejen výrobu, distribuci a zpřístupnění díla divákovi, ale i podpůrnou infrastrukturu. Tu tvoří profese, jako jsou třeba umělečtí maskéři, kostyméři, rekvizitáři, a zahrnuje techniku zvukovou, kamerovou, osvětlovačskou, postprodukci a další zajištující společnosti a desítky malých podnikatelů. Celek českého audiovizuálního průmyslu tvoří velké množství převážně malých, rodinných podniků a OSVČ, uvádí tisková zpráva fondu.