Letiště Praha má svého prvního robota. Mluví česky, anglicky a tančí

Letiště Praha a společnost Mastercard dnes společně uvedly do provozu prvního robota ve službách českého letiště. Úkolem robota Master Pepper umístěný přímo na Terminálu 2 za bezpečnostní kontrolou je pobavit cestující a poskytnout jim základní informace. Na vyžádání zatančí nebo si s cestujícími ochotně pořídí selfie.

Projekt robota je součástí technologického rozvoje Letiště Václava Havla Praha v oblasti zákaznické zkušenosti. Cestujícím bude k dispozici denně od 7:00 do 22:00 hodin.

S robotem Masterem Pepperem mohou cestující vést interakci v angličtině nebo češtině. Na přímo kladené dotazy rozumí a odpovídá v anglickém jazyce. Prostřednictvím dotykového tabletu, který je součástí hardwarového vybavení robota, odpovídá a reaguje v češtině.

„Letiště Praha disponuje dlouhodobými rozvojovými plány. Při jejich tvorbě a realizaci se díváme do vzdálenější budoucnosti tak, aby všechny projekty, které postupně budou vznikat, měly potenciál efektivně fungovat i v horizontu několika desítek let. Z toho důvodu sledujeme také trendy v oblasti moderních technologií, které vyhodnocujeme a následně zavádíme do provozu," říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

"Technologický rozvoj letiště potom směřujeme do pěti oblastí. Těmi jsou bezpečnost budoucnosti, mobilita budoucnosti, pohodlná cesta letištěm, virtuální nakupování a zákaznická zkušenost. Robot Master Pepper je příkladem technologického rozvoje letiště právě v oblasti zákaznické zkušenosti,“ dodává Řehoř.

S cílem realizovat svůj technologický rozvoj otevřelo Letiště Praha iniciativu PRGAirportLab, která má za úkol monitorovat trendy ve vývoji nových technologií s ohledem na rozvoj letiště, analyzovat jejich využití v letecké dopravě a vybrané projekty realizovat. Příkladem takových technologií může být například biometrie, virtuální realita, smart parkování, virtuální taxi, hologramy či právě roboti.

Vydrží 12 hodin

Robota vyrobila francouzskou společnost Aldebaran ve spolupráci s japonskou společností SoftBank Robotics. Je 120 centimetrů vysoký, váží 28 kilo a po nabití vydrží v provozu až 12 hodin.

Disponuje několika zařízeními, které zajišťují jeho funkcionality, včetně pohybu a hlasové interakce. Na hlavě má čtyři mikrofony, tři kamery a 3D hloubkovou čtečku. V jeho trupu se nachází gyroskop. Dotykové senzory jsou umístěny na hlavě a rukou. Na spodní části těla jsou dva sonary, šest laserů, tři nárazníkové senzory a další gyroskop.