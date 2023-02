Od listopadu se v aplikaci, která je volně ke stažení z Google Play či App Store, nashromáždilo přes 85 tisíc hodnocení od více než čtyřiceti tisíc uživatelů. Za svou spokojenost s cestou dali průměrně čtyři z maximálního počtu pěti hvězdiček. Cestující v aplikaci hodnotí pomocí hvězdiček – od jedné do pěti, přičemž nejlepší je maximální počet.

Kromě samotné jízdy se hodnotí i další detaily: nákup jízdenek či přístup vlakového personálu. Nejčastější výtky směřují ke zpožděním. „Vlakem jezdím do Brna do školy, kde jsem přes týden. Jen málokdy se stane, že bych dorazil v čase uvedeném v jízdním řádu,“ upozornil student Martin Neuman z Rakovnicka.

Národní dopravce se však hájí. Ne všechna zpoždění jsou způsobená jeho vinou. „Pomyslný černý puntík přidělili cestující dodržování jízdního řádu, nicméně náš vliv je v tomto případě zhruba desetiprocentní. Za ostatní zdržení můžou faktory, které neovlivníme. I v tomto ohledu se ale situace zlepšuje, příkladem je zrychlení na modernizovaném koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi,“ reagoval náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Lepší soupravy a menší odměny manažerům

Zlepšit dochvilnost vlaků by měla plánovaná výměna vozů za ekologičtější, modernější a méně poruchové. Dopravce pracuje také na tom, aby se časy odjezdů a příjezdů zobrazovaly aktuálně v aplikaci Můj vlak. Cestující by tak měli mnohem větší přehled o „dění“ na železnici.

K větší spolehlivosti by mělo přispět nové opatření ze strany ministerstva dopravy. Od letošního roku jsou totiž odměny manažerů Českých drah a také Správy železnic vázány i na přesnost vlaků. V minulosti se bonusy přidělovaly podle výsledku hospodaření nebo kvality služeb. Počet zpoždění se ale samostatně nehodnotil.

Pokud tedy vlaky nebudou jezdit přesně, přijdou vrcholní představitelé Českých drah až o pětinu z odměn. „Jedná se o přirozenou odpověď na komplikace, které se vyskytly v loňském roce v souvislosti s množstvím výluk, investic, které nebylo možné zastavit, ale bylo možné se s nimi lépe vypořádat,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka.

Situace na kolejích se bude vyhodnocovat v pravidelných měsíčních intervalech, porovnávat se bude s daty z roku 2022. „Chceme v tomto směru jasně slíbit české veřejnosti, že se situace výrazně změní a zlepší. Vše by se mělo již letos pozitivně promítnout do úrovně kvality služeb Českých drah,“ slíbil šéf resortu dopravy.

Jenže podle odborníků krácení odměn problém se spolehlivostí vlaků nevyřeší. „Manažeři mají spoustu jiných důvodů, proč věci nefungují, a ty je třeba také řešit. Je to jen jakási vějička pro veřejnost, že se po těchto věcech šlape, což je pokrok. Ale problém to samo nevyřeší. Řešením by byl také lepší výběr manažerů schopných vnímat světové trendy a plánovat v dlouhodobém horizontu. Nejen deseti let,“ řekl v rozhovoru pro Deník expert na železniční dopravu Emanuel Šíp.

Špatné plánování kritizuje i bývalý ministr dopravy a dopravní odborník Petr Moos. „Stejně jako na silnicích či dálnicích, i na železnici chybí při plánování koncepce. Tak, aby jednotlivé úseky, rekonstrukce na sebe navazovaly,“ upozornil už dříve Moos.

Počet internetových jízdenek roste

Naopak nejvíce si zákazníci pochvalují linky takzvaného Jižního expresu, tedy na trase Praha – Tábor – České Budějovice, dále vlaky linky R15 Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb a vlaky SuperCity Pendolino mezi Prahou a Ostravskem. Stejně tak roste zájem o nákup jízdenek v online prostředí. Podle dat národního dopravce má v chytrém telefonu nainstalovanou aplikaci Můj vlak každý desátý Čech.

V únoru činil počet prodaných online jízdenek čtyřicet procent, především zmíněnou mobilní aplikací. Představuje to zhruba patnáctiprocentní nárůst oproti předcovidovému roku 2019. Tato statistika zahrnuje všechny jízdenky včetně integrovaných dopravních systémů a jízdních dokladů OneTicket. „Chceme, aby tento trend stále pokračoval, a i proto vylepšujeme jak náš e-shop, tak i aplikaci,“ doplnil Ješeta.

Velkou výhodou nákupu online jízdenek je zjednodušení vyplácení odškodného. V případě, že se vlak zpozdí o více než hodinu, získá cestující poměrnou část svých peněz zpět. Nemusí přitom vyplňovat žádný formulář či vyřizovat žádost. Jedinou podmínkou je zkontrolování jízdenky průvodčím a platí jen pro přímé vnitrozemské spoje. Peníze by měly na účet cestujícího dorazit do 48 hodin.