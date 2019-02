ČEZ bude muset znovu povinně zveřejňovat smlouvy. Firma nejspíš přijde o výjimku

Energetická společnost ČEZ a některé další firmy s většinovou účastí státu, krajů a obcí patrně přijdou o výjimky z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Vztahoval by se na ně ale mírnější režim, jako má například národní podnik Budějovický Budvar. Vyplývá to z úprav pirátské novely zákona o registru smluv, které dnes doporučil Sněmovně schválit výbor pro veřejnou správu. Plénum by mohlo o podobě předlohy hlasovat nejdřív příští týden v pátek.

Zmírňující pozměňovací návrh podal poslanec ANO Adam Kalous, podle kterého je ale nynější znění zákona diskriminační. Nevztahuje se na například na státní nebo polostátní firmy, jejichž cenné papíry se obchodují na burze. "Výsledkem je situace, kdy i relativně malí podnikatelé musí uveřejňovat své smlouvy v registru smluv, pokud obchodují například se státem či obcí, avšak jedni z největších podnikatelů v zemi nemusí v registru smluv uveřejňovat žádné smlouvy," zdůvodnil úpravu. Tyto společnosti by ale podle Kalousova návrhu nemusely zveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku. Už zavedený mírnější režim míří obecně na firmy, které nejsou veřejnými zadavateli a mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Piráti naopak chtějí svou novelou tento změkčený režim zrušit. Nový jaderný zdroj by měl stavět ČEZ s garancí státu, myslí si Nováková Přečíst článek › Výbor podpořil i další Kalousův návrh, podle kterého by nemusely státní podniky ministerstva obrany zveřejňovat smlouvy, které se týkají zajišťování obrany Česka. Lidé by o takové dohody nemohli žádat ani podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pirátští poslanci chtějí novelou naopak rozšířit informační zákon tak, aby pod něj spadaly společnosti s většinovým nebo rozhodujícím vlivem státu, krajů a obcí. Zápis o této skutečnosti by byl přístupný ve veřejném rejstříku. Výbor doporučil plénu tuto část předlohy vyškrtnout. Úpravy novely patrně neprojdou K pirátské novele se sešly tři desítky pozměňovacích návrhů, některé se kryjí. Drtivou většinu navrhovaných úprav výbor nepodpořil, nebo k nim nepřijal žádné stanovisko. Jejich schválení tedy není příliš pravděpodobné. Dobrá zpráva pro zaměstnance ČEZu. Odbory a vedení firmy se shodly na růstu mezd Přečíst článek › Výjimku mířící na ČEZ schválili zákonodárci v minulém volebním období už v původním návrhu zákona o registru smluv. Piráti poukazují na to, že ustanovení využily například i České dráhy, které vydaly dluhopisy. Nezveřejňují se tedy podle nich smlouvy v řádech miliard korun ročně. Smlouva, která není v registru, je neplatná Zákon o registru smluv se vztahuje například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun. Od předloňského července platí, že nezveřejněná smlouva není platná. Ústavní soud minulý týden zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona jako celku. ČEZ opět nakupoval v cizině. Od Němců získá větrné elektrárny ve Francii Přečíst článek ›

Autor: ČTK