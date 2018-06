ČEZ postaví na pumpách Benziny desítky nabíječek pro elektromobily

Řetězec čerpacích stanic Benzina, který patří do rafinerské a petrochemické skupiny Unipetrol, rozšiřuje svou nabídku o možnost rychlého dobití elektromobilů. První dvojice rychlodobíjecích stojanů byla uvedena do zkušebního provozu na čerpací stanici Benzina v Rousínově u Vyškova. Do konce roku chce ČEZ zprovoznit přes deset těchto stojanů.

dnes 11:53 SDÍLEJ:

Rychlodobíjecí stojan na čerpací stanici v Rousínově u VyškovaFoto: Unipetrol

Spolupráce Unipetrolu a ČEZ začala již v roce 2014, kdy ČEZ instaloval stojan na dobíjení elektrické energie na čerpací stanici ve Vrchlabí v rámci takzvaného Smart regionu Vrchlabí. Nyní chtějí obě společnosti vybavit čerpací stanice sítě Benzina rychlodobíjecími stojany umožňujícími většině elektromobilů dobít osmdesát procent kapacity baterií za dvacet až třicet minut. ČTĚTE TAKÉ: Benzín zdraží o desetníky. Ale může být hůř „V první fázi jsme vytipovali až dvacet pět stanic ležících na exponovaných místech – tedy ve městech, na dálnicích a na silnicích první třídy. Do budoucna bychom do nabídky Benziny zařadili také vodík, jehož jsme sami producentem. Zatím máme k dispozici studie proveditelnosti pro konkrétní lokality a projekt je ve stádiu získávání potřebných povolení,“ říká místopředseda představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za maloobchod a IT Tomasz Wiatrak. Vytipované lokality plánuje ČEZ vybavit rychlonabíjecími stojany v horizontu následujících dvou let. Jejich výstavba bude z části financovaná díky prostředkům z dvojice grantů evropského programu CEF, v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T. V České republice je aktuálně registrováno zhruba 2000 elektromobilů, přičemž jen loni přibylo 400 vozů na elektrický pohon. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. ČTĚTE TAKÉ: Laciné tankování v Ostravě? Zapomeňte. Benzin zdražuje

Autor: Redakce