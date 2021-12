Je to urážka. Rodina Gucci odsoudila nový film Ridleyho Scotta, pohoršil ji

Harmonová není jedinou influencerkou, kterou obsah kalendáře nemile překvapil. Její video se však stalo virálním a do začátku týdne jej vidělo přes 50 milionů lidí. Ti, kteří mají zároveň síť Instagram, od té chvíle zahlcují prostor pod příspěvky značky Chanel na stejném webu kritikou a žádostmi o vysvětlení. Instagramové "protichanelovské" hnutí se rozvinulo v hotovou bouři.

„Emoce, které kalendář rozvířil, jsou opravdu velké. Zřejmě proto, že se jedná o produkt související se svátky, a spíše, než aby vyjadřoval jistou dobrou vůli směrem k zákazníkům, jim naznačuje, že jsou hlupáci," komentuje aféru list The New York Times.

Módní dům Chanel se brání, že ti, kteří si adventní kalendář pořídili, velmi dobře věděli, do čeho jdou. „Je nám líto, že některé lidi zklamal. Exkluzivní obsah kalendáře byl ovšem od začátku prodeje detailně popsán na naší webové stránce Chanelu a nachází se také na obalu produktu," uvedli zástupci značky.

Tady něco smrdí

Adventní kalendář značky Chanel měl být součástí oslavy sta let od uvedení vůbec nejikoničtější vůně módního domu, N°5, na trh. Byť adventní kalendáře naplněné kosmetikou pronikly i do světa vysoké módy už dříve a značky jako Dior či Saint Laurent je poprvé nabídly již před lety, módní dům s ikonickým logem dvou překřížených písmen C se této sezónní záležitosti až do letoška vyhýbal.

Příležitostí pro změnu se stala právě oslava století existence parfému "číslo 5". Chanel tak už zhruba před měsícem s velkou pompou představil limitovanou sérii adventních kalendářů ve tvaru flakonu slavné vůně. Po produktu se „sedmadvaceti boxy s překvapením, které jsou očíslované od 5 do 31," se jen zaprášilo, a zdálo se, že vše klape, jak má.

Pak ale do hry vstoupili influenceři na sociálních sítích a módní blogeři. Mezi těmi je totiž už pár let extrémně populární fenomén "unboxing" videí. Tedy spotů, v nichž během několika minut rozbalí všechna políčka luxusních adventních kalendářů a okomentují jejich obsah. Vzhledem ke své jedinečnosti mezi nimi samozřejmě Chanel kalendář nemohl chybět.

Jenže videa, z nichž největší pozornost si vysloužila série od influencerky Harmonové, ukázala, že na "voňavkovém" kalendáři ve skutečnosti něco smrdí.

Taštička zdarma… za peníze

Video přitom zpočátku vyznívalo slibně. „Influencerka za balení ve tvaru flakonu udělila značce 10 bodů z deseti. Jenže při otevírání políček zůstala zaražená," popisuje list The New York Times.

Hormonová totiž sice v jednotlivých krabičkách našla i očekávatelné produkty jako jsou miniatury parfémů, krém na ruce, či rtěnky a lak na nehty, poměrně velké části krabiček se však nacházely věci, které sice na sobě měly logo Chanel, v podstatě ovšem šlo o drobnůstky za pár korun. Hned v několika miniaturních boxech se totiž ukrývaly obyčejné nálepky, nalepovací dočasná tetování, náramek tvořený provázky a voskovým logem Chanel či pytlík na uschování bižuterie.

„Byl to právě pytlík, který lidi rozzlobil nejvíce," upozorňuje list The New York Times. Podobný pytlík totiž Chanel přidává ke koupi svých běžných produktů zdarma.



Kalendář od Chanelu zaskočil i další influencery. Už před měsícem jej ve videu negativně ohodnotila třeba blogerka Cindy Serra vystupující na Youtube pod přezdívkou A Heated Mess. Jejímu videu se ovšem nedostalo takové pozornosti. I ona při rozbalování kalendáře vypadá rozčarovaně. „Už toho mám vážně dost, tohle fakt nepotřebuju. Tento kalendář bych charakterizovala jako přespříliš oslavovanou knížku s nálepkami," říká mezi jiným.

Zrada v podání Chanelu



Přes veškerou nelibost, která se po zveřejnění kritických videí na značku Chanel snesla, je kalendář již nyní zcela vyprodaný. Oficiální cestou ho tedy nelze koupit, kdo má ale o kalendář ve tvaru flakonu zájem, má šanci ho sehnat ze druhé ruky. Například na eBayi. Musí už ale počítat s vyšší cenou, prodává se tam v přepočtu za 37 tisíc korun.

Vzhledem k obrovskému zájmu o kalendář se tak nabízí otázka, proč vlastně vyvolal takovou vlnu nevole.

„Je pravda, že luxusní značky se nikdy nestyděly za to, že to, co jejich zákazníci kupují, je z velké části logo. Jinak řečeno, i obyčejný sáček na bižuterii s logem Chanel je víc než úplně stejný sáček bez loga. Pravdou také je, že obsah kalendáře byl skutečně do detailu popsán na webových stránkách značky, takže nikdy nebylo tajemstvím, za co vlastně lidé platí. A ani se nedá říct, že by obsah kalendáře byl o tolik horší než obsah jiných kalendářů podobných módních domů. Ovšem jelikož byl tento kalendář úplnou novinkou, stál tolik a protože se jedná o Chanel, značku opředenou mýtem, je jasné, že očekávání byla vysoká. A pocit zrady, když nebyla naplněna, je proto ještě větší," vysvětluje list The New York Times.