Jihlavská Dukla přišla s dobrou zprávou – podařilo se domluvit strategické partnerství mezi slavným hokejovým klubem a výrobcem lokomotiv působícím v Jihlavě, společností CZ Loko.

Zeď Horáckého zimního stadionu už zdobí logo nového partnera klubu. | Foto: Deník / Martin Singr

Součástí smlouvy je i přejmenování Horáckého zimního stadionu, který nyní nese název CZ Loko Aréna a spolupráce bude trvat minimálně do roku 2025. „Jihlava má v našich podnikatelských plánech významné místo,“ potvrdil předseda představenstva CZ Loko Josef Bárta. Firma je aktuálně druhý největší evropský výrobce posunovacích lokomotiv. K pozici jedničky by jí měly pomoci velké investice do jihlavského závodu.