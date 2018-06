Chceme mít jasno, říkají Airbus či BMW k brexitu. Vláda: Není, proč se bát

K problematice se vyjádřil třeba šéf automobilky BMW pro Spojené království Ian Robertson, jenž chce mít údajně jasno nejpozději do konce léta. Vláda má přitom zjistit, jaké jsou plány EU ohledně cel a obchodu celkově.

„Pokud v příštích měsících nebude vše zřejmé, budeme muset sáhnout ke krokům, které nám umožní se s touto situací vyrovnat. Budeme nicméně muset investovat i do systémů, které ani v budoucnu možná nebudeme potřebovat. Británie tak nebude tak konkurenceschopná, jako je nyní,“ nechal se slyšet Robertson pro BBC.



Airbus vydal prohlášení k situaci okolo brexitu ve čtvrtek. Uvedl v něm, že pokud Spojené království opustí Unii bez jakékoli dohody, může výsledek v krajním případě vést k přerušení byznysu v celé zemi.



Jednalo by se o obrovský problém, neboť se jedná o společnost, jež na ostrovech zaměstnává téměř čtrnáct tisíc lidí v sítích pětadvaceti podniků. Většina sídlí ve Walesu.

Airbus, 14,000 direct jobs, 110,000 supplier jobs and £ billions in taxes, all under threat from #Brexit.#Leavers your challenge for today. As you knew what you were voting for, defend your decision to the 124,000 people whose jobs could be lost. #ProjectReality