Chcete létat jako Iron Man? Na koupi jet packu vám stačí pouhých 9,5 milionu

Přirovnání ke komixovému Iron Manovi rozhodně není náhodné. Abyste si totiž mohli novinku pořídit, měli byste mít na účtu podobné jmění, jako fiktivní miliardář. Přístroj totiž stojí astronomických 340 tisíc liber, v přepočtu více než devět a půl milionu korun. A pozor, zásoby jsou omezené. Vyrobeno bylo pouhých devět kusů. Informoval o tom zpravodajský server NBC News.

Oblek navrhl anglický vynálezce Richard Browning a vyrobila ho společnost Gravity Industries, kterou v roce 2017 jako start-up založil. Skládá se z pěti malých kerosinem poháněných turbínových motorů. Dva se nachází na každé paži a jeden na zádech. Podle Selfridges dokáže vyvinout výkon více než tisíce koňských sil a vydrží létat až čtyři minuty.

Reports of an unidentified flying man at #SelfridgesLondon have been confirmed. Introducing Gravity Industries, the world's first jet suit, exclusively available at #Selfridges #takeongravity Gravity Industries Jet Suit pic.twitter.com/Jo9ilPkRWo