Chcete se stěhovat do Trmic? Zapomeňte na doplatek na bydlení

Ústecký magistrát vyhověl trmické radnici. Nově přistěhovaní nedostanou doplatek na bydlení, protože Trmice sužují patologické jevy.

Bez doplatku na bydlení se budou muset obejít přistěhovalci do Trmic. Zdejší radnice požádala o rozšíření příslušného opatření obecné povahy na celý katastr města. Rozhodnutí nabude právní moci po 25. listopadu, kdy skončí lhůta na případná odvolání.

Radnice požádala ústecký magistrát o rozšíření bezdoplatkových zón na celé město letos v červnu. Původní rozhodnutí vybrat jen některá místa prý bylo neúčinné.

„Zjistili jsme, že u nás spekulanti skupují rodinné domy, do kterých pak nastěhovali lidi závislé na sociálních dávkách. I v místech, kde to původně nebylo. Tomu chceme předejít,“ řekla starostka Jana Oubrechtová (STAN).

CO BUDE SE SENIORY?

Z tohoto rozhodnutí města však není příliš nadšené sdružení Romano Jasnica, které pracuje s místní romskou komunitou. Nejvíc jim vadí, že s nimi chystané omezení nikdo nekonzultoval a ani jim o něm nedal žádné informace.

„Město rozhodlo a my nevíme, jak to bude vypadat se samoživitelkami, seniory, nemocnými. Nevíme, jestli to nepostihne například lidi, kteří se přestěhují z ulice do ulice, protože budou potřebovat byt o jiné velikosti,“ kritizoval krok radnice činovník sdružení Martin Cichý.

Lidé, kteří před vydáním opatření žili v Trmicích, ale podle starostky Oubrechtové nemusejí mít obavy, těm prý doplatek na bydlení určitě zůstane. „Chceme jen zamezit přílivu přistěhovalců závislých na sociálních dávkách,“ řekla starostka.

Martin Cichý je však skeptický a zároveň upozornil na iniciativu senátorů seskupených okolo Renaty Chmelové, Jiřího Dienstbiera a Václava Lásky, která vznik podobných bezdoplatkových zón zpochybňuje jako neústavní.

Tito senátoři totiž podali k Ústavnímu soudu návrh na zrušení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Konkrétně právě těch, které umožňují obcím vyhlásit na svém území oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a poté v nich nevyplácet doplatek na bydlení.

„Nic s tím nemůžeme dělat. Snad se s tím náš sociální odbor vypořádá. My lidem budeme pomáhat, budeme se je snažit přesvědčit, aby se naučili chodit do práce a přestali být na sociálním systému závislí,“ uzavřel Cichý z Romano Jasnica.

Trmická opozice v pohledu na bezdoplatkové zóny není jednotná. Například Milan Reichel (nez. za OR), ač se podle vlastních slov ještě nestačil po volbách rozkoukat, soudí, že by to mohlo fungovat alespoň nějaký čas. „Já bych to zkusil. Uvidíme, jak to bude dál fungovat. Jsou tu místa, kde máme problémy s nepřizpůsobivými. Určitě to ale není samospasitelné řešení, chce to i další opatření k uklidnění situace,“ připomněl.

Naopak Martin Bajger (PRO! Trmice) s ním paušálně nesouhlasí. „Nejvíc na něm budou biti obyčejní lidé. Jako opozice se sejdeme a zkusíme něco vymyslet. Osobně si myslím, že to ten problém nevyřeší. Mám obavy, aby neklesala životní úroveň chudých lidí. Snad to alespoň zabrání jejich zneužívání. Pomohl by jen pořádný zákon proti obchodníkům s chudobou,“ dodal Bajger.