Odchod do penze bývá poznamenán poklesem příjmu. Lidé přestávají aktivně vydělávat a starobní důchody jim sotva stačí na základní potřeby. Naštěstí se jedná o plánovou událost a dá se na ni předem připravit. Stejně tak na „předdůchod“. Kdy je vhodný čas začít odkládat na penzi a jak, přibližuje Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners.

Ve 25 letech má samozřejmě člověk jiné priority než přemýšlet, co bude za 40 let. Jenže v každé životní etapě se najde něco „důležitějšího“. Nejdříve je to cestování, poté pořízení vlastního bydlení, rodina a nakonec podpora dětí. Pak se jednoho dne vzbudíte a zjistíte, že je vám 55 let a pokud byste chtěli začít šetřit na důchod a zajistit si alespoň stejnou životní úroveň, nestihnete to.