Chcete si žít jako na zámku? Můžete si koupit nový dům v Jinonickém dvoře

Zámečníci strojů Zámečník - skladník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště: Příčná č.p. 22/2, Litovel. Nástup ideálně ihned, umíme se ovšem přizpůsobit., HAJDO spol. s r.o. je firmou s dlouholetou tradicí a s rodinným zázemím. Firma se dříve specializovala na oblast papírenského průmyslu, nyní se pohybuje v oblasti všeobecného strojírenství., Co bude Vaší náplní práce?, - čtení výkresové dokumentace, - skladové práce - příjem, výdej výrobků, obsluha vysokozdvižného vozíku a jeřábu, - práce v expedici - popisování a balení dílů k expedici, - příprava materiálu pro výrobu, řezání materiálu - práce s pásovou pilou, - evidence skladu - práce na PC, Co očekáváme my od Vás?, - SŠ s výučním listem nebo s maturitou technického zaměření, - orientaci ve výkresové dokumentaci, - přesnost, zodpovědnost, - umíte pracovat samostatně, ale i v týmu, - řidičský průkaz sk. B, Výhodou:, - předchozí praxe v oboru - není podmínkou, - obsluha vysokozdvižného vozíku, jeřábu - možnost zaškolení, A co Vám za to nabízíme?, - zázemí stabilní společnosti, - pravidelnou pracovní dobu s 1 směnným provozem, - zajímavou a různorodou práci, - zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, prémie, stravenky - příspěvek na stravování, vzdělávací kurzy, školení, mobilní telefon), - možnost rozvoje a seberealizace, - mzdu od 16 000 Kč, pracovní poměr na dobu určitou, prac. doba: 6:00 - 14:30 hod., Životopisy zasílejte POUZE na výše uvedený email.. Pracoviště: Hajdo spol. s r.o. - provoz., Příčná, č.p. 22, 784 01 Litovel. Informace: Nikola Šmídová, +420 777 709 129.