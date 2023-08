Nádherné zámky v Žinkovech či Mirošově, ale i třeba secesní dům v Plzni nebo bývalý pivovar v Červeném Poříčí. V Plzeňském kraji jsou aktuálně na prodej zajímavé historické objekty.

Zámek v Žinkovech. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Na ty nejlevnější stačí něco přes milion, v jiných případech je ale třeba sáhnout velmi hluboko do kapsy. Deník prošel inzertní portály a nabídky realitních kanceláří a vybral to nejzajímavější, co je nyní k mání.

Za rovných 200 milionů je nabízen zámek v Žinkovech, spolu s téměř 19 hektary pozemků. Jde o jeden z největších českých zámků v osobním vlastnictví, jeho historie sahá až do 12. století. „Zámek je nejvýznamnější ukázkou zámecké architektury období pozdního historismu na Plzeňsku. Během bohaté historie jej vlastnilo mnoho osobností, například z rodů Lobkowitzů, Harrachů nebo rodiny Škodů,“ píše na svém webu realitní kancelář. Obec by byla ráda, kdyby nový majitel památku otevřel veřejnosti.

K mání je i barokní zámek v Mirošově na Rokycansku, postavený na místě původní renesanční tvrze v letech 1719 - 1723. Prodává se spolu s dalšími budovami a pozemky o rozloze pět hektarů. Cenu realitní kancelář neuvádí. Když se ale tato nemovitost prodávala v roce 2015, informoval Deník, že za ni nový majitel zaplatil rovných sto milionů korun. Od té doby cena dle všeho ještě výrazně vzrostla. Forbes, který mirošovský zámek zařadil mezi deset nejdražších domů roku 2023 v ČR, uvádí, že cena je 160 milionů korun.

Za 85 milionů korun je na prodej památkově chráněný objekt v obci Hromnice, ležící cca 8 km severně od města Plzeň. Historie památky sahá do roku 1703, kdy byla postavena řádem cisterciáků. Předposledním vlastníkem byl známý kancléř - kníže Metternich. „Objekt je v současnosti využíván jako hotel. Je zde velký potenciál jeho dalšího využití do budoucna jako domov seniorů, Alzheimer centrum nebo podobné či jiné sociální služby,“ uvádí na stránkách realitní kancelář.

Rovných 25 milionů korun dáte za pětipodlažní dům v Bezručově ulici v historickém centru Plzně, který je vedený jako nemovitá kulturní památka. „Jde o městský dům z roku 1904 v secesním slohu s průčelím bohatě zdobeným secesním dekorem a dalšími secesními prvky na fasádě,“ informuje realitní kancelář.

O něco levněji, za 19,5 milionu korun korun (někde je ale uvedena i cena výrazně nižší – 11 490 000 korun), je na prodej historický objekt bývalého královského pivovaru v Červeném Poříčí na Klatovsku. Zajímavostí je, že v nabízených prostorách v současné době majitel mimo jiné provozuje muzeum upírů.

Chcete-li vlastnit zajímavou nemovitost na Tachovsku, můžete si pořídit památkově-historický objekt ve Skapcích, který byl postaven opatem kladrubského kláštera kolem roku 1720 jako letní rezidence mnichů. „Na výstavě se podílel známý architekt Jan Blažej Santini-Aichel,“ informuje realitní kancelář. Cena je 12 400 000 korun.

V Otíně na Klatovsku se prodává empírový zámek Otín. „První zmínky o něm pocházejí už z roku 1379, tehdy šlo ovšem o renesanční tvrz. Ta pak byla v průběhu 17. století upravena na barokní zámek. Svůj současný empírový vzhled získala tato památka v 19. století,“ uvádí realitní kancelář, která cenu poskytne až na vyžádání.

Na prodej jsou ale samozřejmě i historické objekty s cenou pod 10 milionů korun. Např. bývalá fara v Damnově na Tachovsku (8 950 000 korun), bývalý pivovar v Čachrově na Klatovsku (7,5 milionu korun), barokní měšťanský dům v Manětíně (6,5 milionu korun), bývalý zámek v Ošelíně na Tachovsku (1 412 000 korun) či taktéž bývalý zámek v Žihli na severu Plzeňska (1 390 000 korun).