Na módní vlně se tak nyní vezou chleby obohacené třeba o ořechy anebo o různé olejniny, kupříkladu chia semínka. „Často se pečou i chleby s takzvanou záparou, kdy se semínka pod vysokým tlakem a teplotou výrazně změkčí. Když se přidají do těsta, je výrobek křehčí a nadýchanější, přitom mu však zůstávají velmi dobré nutriční vlastnosti,“ řekl Deníku výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal.

Zatímco v dobách vlády komunistů lidé v obchodech mohli koupit jen tři, čtyři druhy chleba, obvykle o vyšší hmotnosti, dnes si v obchodech mohou vybrat z několika desítek druhů výrobků nejrůznějšího složení, váhy i způsobu balení. „Zákazníci zejména nyní po covidu od chleba očekávají zdravotní benefity. Prosazují se proto třeba žitné chleby,“ konstatoval Dřízal. Vzhledem k tomu, že stále více lidí žije „single“, narůstá také zájem o menší balení chleba.

Módním trendem jsou nově speciální chleby vhodné ke grilování, které mívají nižší obsah cukru, ale obsahují naopak více bílkovin. Pekaři takovéto zboží vyrábějí rádi. Nejen že u něj mohou dát prostor své kreativitě, ale mohou jej využít také ve svém marketingu. „U základního chleba totiž pociťují velký tlak řetězců na nízkou cenu, zatímco v případě takovýchto inovací mají větší možnost dosáhnout vyšší přidané hodnoty,“ vysvětlil Dřízal.

Větší zájem zákazníků o kvalitní chleba potvrzuje i to, že prodej pečiva rozpékaného z mraženého polotovaru již neroste. „Vyvinuli jsme aktivitu, aby byl zákazník dobře informován o tom, zda je pečivo čerstvé,“ řekl Deníku předseda představenstva Svazu pekařů a cukrářů Jiří Balabán. Aby těsto toto zmrazení a následné rozmrazení přežilo, musí obsahovat přídavné látky a emulgátory. „Do čerstvého pečiva to dávat nemusíme, a považovali jsme za férové, aby to zákazník věděl,“ vysvětlil Balabán. O rozpékané pečivo podle něj sice mají lidé zájem stále, ovšem již neroste tak jako dříve.

Pokud budou zákazníci nadále chtít kupovat kvalitní chleba a pečivo, zřejmě jim nezbude nic jiného než si za ně připlatit. „V našem oboru s potkávají všechna negativa, na jaké si vzpomenete,“ posteskl si Balabán. Pekaři se podle něj dnes musejí vyrovnávat jak s nedostatkem zaměstnanců, tak se stále rychleji rostoucími náklady včetně cen energií. „Nezbývá nám nic jiného než promítnout ceny vstupů do cen zboží,“ prohlásil. „Pokud to obchodníci neakceptují, tak zboží nedostanou, a zákazník se s tím bude muset smířit,“ dodal.

Češi a jejich chleba v číslech



Počet pekáren 700



Ročně se vyrobí chleba (v tunách) 275 000



Denně se upeče chlebů (v kusech) 1 milion



Průměrný Čech ročně sní chleba 40 kilogramů



Průměrný Čech za chleba měsíčně utratí 120 korun



Cena chleba (v korunách za kilogram) 29,76



Zdroj: Svaz pekařů a cukrářů