Liduprázdné pláže, zavřené bary i hotely. I tak vypadaly při lockdownu během pandemie turistické destinace ve Středomoří. Dovolenkáři i provozovatelé doufají v lepší aktuální sezonu, riziko ale trvá. Češi tak investují do vlastního bydlení při pobřeží.

Přední prodejce zahraničních realit Rellox uvádí, že momentálně je právě Španělsko v poptávce ze strany českých investorů minimálně na úrovni Rakouska, které bylo u zahraničních realit dlouhá léta jedničkou. „Španělští developeři a prodejci velice rychle zareagovali na pandemii a snaží se zahraničním zájemcům poskytnout adekvátní servis pro výběr a koupi nemovitosti bez nutnosti osobní prohlídky,“ sdělil ředitel firmy Jan Rejcha.

Španělsko podle něj kupce přitahuje nejen příznivým podnebím, ale i cenami nemovitostí. „Nabídka malého apartmánu u moře v levných částech pobřeží může začínat již od sto tisíc euro,“ zmínil.

Vlastní bydlení na slunném pobřeží učarovalo nejen celebritám. Najdou se i lidé, kteří koupí byt, aniž by ho předtím viděli na vlastní oči. „Měli jsme klienty, kteří nikdy nebyli v Chorvatsku. Kupovali nedávno na základě videoprohlídky a do země poprvé přicestovali až kvůli převzetí bytu. To se dřív nestávalo,“ uvedla Ivana Balková, která provozuje portál zahraničních nemovitostí Domov u moře.

Zájem vzrostl několikanásobně

První loňský lockdown podle ní prodeje v podstatě zastavil. Po květnovém rozvolnění se ale zahraniční realitní trh dostal do obrátek a zájem o nemovitosti mezi Čechy vzrostl několikanásobně. „Letos je poptávka ještě o něco vyšší,“ podotkla.

Zájem investorů je největší tradičně o Chorvatsko a Španělsko, mimo pobřeží o Rakousko. „Nejoblíbenější destinací u moře je u našich klientů Chorvatsko. Je dostupné autem, lidé to tady historicky znají, domluví se. V době koronaviru to někteří berou jako investici s tím, že mohou jezdit do svého, a ne do hotelů,“ pověděla Balková. Maléři se shodují v tom, že Chorvatsko přitahuje zvlášť klienty, kteří tam jezdí na letní rekreaci dlouhodobě.

Chorvatsko má pro Čechy sice výhodnější polohu, zvlášť jižní Španělsko je ale dobře dostupné díky leteckému spojení s Málagou. Index cen podle dat společnosti Rellox loni rostl všude v jednotkách procent, ve Španělsku však méně než na Jadranu. Zájem o rezidenční a rekreační nemovitosti v zahraničí je podle Rejchy o padesát procent vyšší než před pěti lety.

Na realitním trhu jsou zájemci také o nemovitosti v exotičtějších destinacích, jako jsou Mauricius nebo Dubaj. „Je zajímavé, že v letech po vstupu ČR do EU, tedy po roce 2004, byla za první trojkou v zájmu na čtvrtém místě Francie. Ta už dnes v podstatě z poptávek vymizela,“ poznamenal Rejcha.

Bydlení Čechů u moře



* Za pandemie vzrostl zájem Čechů o nemovitosti ve Španělsku. Na špici se drží i Chorvatsko



* Jak lidé chtějí nemovitost užívat: 53 procent pouze vlastní, 6 procent jen pronájem, 41 procent kombinace obou



* Typ: 75 procent apartmán, 21 procent samostatný dům, 4 procenta jiné



* Rozpočet: 56 procent kupujících je v rozmezí 251-500 tisíc euro



Zdroj: Data společnosti Rellox