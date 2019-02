Tři sta kilogramů závadného hovězího masa z problémových jatek v Polsku skončilo v České republice. Část se podařilo veterinářům zajistit.

Podle odborníků by se zákazníci měli důsledně zajímat o původ masa. Údaje se dočtou v každém řeznictví. Pokud je prodejce není schopen sdělit, je podle veterinární správy důvod k prošetření. | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, stejně jako kolegové v ostatních regionech, zintenzivnila kontroly.

Odborníci radí lidem, ať se zajímají o původ masa, které nakupují, a upřednostňují tuzemskou produkci.

„Provádíme depistáž na přítomnost masa, které by mohlo být závadné a teoreticky se k nám mohlo dostat z polských podniků,“ popisoval v pondělí nasazení veterinárních inspektorů ředitel Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj Aleš Zatloukal.

Veterináři se soustředí zejména na podniky, které odebíraly maso ze sousední země ve velkém.

„Spolupracujeme s celníky, kteří nám hlásí dodávky do republiky. My hned překontrolujeme, zda vše odpovídá stanoveným podmínkám,“ vysvětloval spolupráci s celní správou například na Jesenicku.

Veterinářům se ještě v minulém týdnu, kdy aféra propukla, podařilo dohledat část masa z problematických polských jatek, kde se porážely nemocné krávy. Dohledali ho v Praze, další hovězí šlo do Varnsdorfu, Nového Bydžova a Kostelce nad Labem.

„Pokud již maso bylo zpracováno do výrobků, tak se těžko zjistí. To je ale věcí polské strany, aby tyto věci zajistila a zabránila něčemu takovému,“ poukazoval ředitel krajské veterinární správy.

Kázeň u nás je jiná než v Polsku

Podle Zatloukala jde o mimořádný případ, který je na tuzemských porážkách nemyslitelný.

„Sice nelze nikdy nic vyloučit, ale u nás jsou taková opatření, že tato možnost je minimální. Kázeň našich provozovatelů je jiná než v Polsku,“ ujistil Zatloukal.

Připomněl, že spotřebitelé v Česku by se měli zajímat o původ masa.

„Každý, kdo prodává hovězí maso, a nejen hovězí, musí mít u produktu jeho původ. Spotřebitel si může zjistit vše až do chovu. Pokud prodejce nemá takové označení a není schopen údaje doložit, zákazník by neměl takové maso vůbec kupovat a měl by se ihned obrátit na krajskou veterinární správu, aby provedla kontrolu, protože se jedná o porušení zákona,“ apeloval.