Původně to měl být dárek k Vánocům, nyní je o ně takový zájem, že je rodina Sovadinova vyrábí na plný úvazek. Houpací prkno Houpee přitom není zdaleka jedinou věcí, která z šumperské usedlosti putuje zájemcům do nejrůznějších koutů republiky. Všechny jsou přitom spojeny s jejich dětmi.

Václav Sovadina vyrábí z překližky houpací prkna a balanční desky, jeho žena Ivana tvoří materiály pro práci s dětmi. Vše jako první "testuje" jejich sedm dětí. | Foto: Deník / Petr Krňávek

Šumperk, rodina Sovadinova, několik let nazpět: maminka Ivana se stará o děti, její manžel Václav živí rodinu programováním. Čas tráví u počítače, ale také opravami a zvelebováním domu. Pracuje i se dřevem. Ke kuchyňskému stolu tak přibude lavice, děti si mohou jako rytíři hrát se štíty. Co potřebuje, to se sám naučí.