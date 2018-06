Chuchli čekají změny. Vítek chce do závodiště napumpovat stovky milionů

Rodina realitního magnáta Radovana Vítka má rozsáhlé plány s dostihovým závodištěm ve Velké Chuchli. Po modernizaci za stovky milionů korun by se mělo stát jezdeckým areálem mezinárodního standardu. Záměrem je přitáhnout sem nové jezdecké disciplíny jako parkur či drezúru a také postavit nová ubytovací a volnočasová zařízení.

Nejdřív ale investor musí vyřešit majetkové vztahy. „Projekt je podmíněný získáním pozemků. Zhruba 90 procent nemovitostí zatím vlastní stát, konkrétně Státní závodiště Praha,“ uvedl Martin Pecka, ředitel Dostihového závodiště Velká Chuchle.

Manželé Marie a Radovan Vítkovi jsou od loňského roku majiteli závodiště i většiny budov, a to skrze majoritní podíl ve společnosti Turf Holding. Pozemky pod objekty však mají zatím jen pronajaté. To komplikuje také chystanou zásadní renovaci zastaralé dostihové tribuny i dráhy, která by se měla dočkat digitálně řízeného zavlažovacího systému. „Nájemní smlouva zakonzervovala stav, který nyní neumožňuje dělat zásadní změny,“ připustil Pecka.

Zatím tedy Vítkova rodina chystá studie budoucího areálu, jimiž pověřila architekta Petra Hrůšu. Téměř padesátihektarové území by se podle něho mělo stát dalším pražským sportovně-rekreačním centrem. Nová podoba areálu by měla kromě kvalitních dostihů a dalších jezdeckých soutěží nabídnout řadu gastronomických zážitků, parkové plochy a rozšířené atrakce pro rodiny s dětmi.

„Jde o výjimečné místo, které by se mohlo víc otevřít pro širokou veřejnost. Připravujeme studie, později podklady pro územní řízení. Musíme zohlednit povodňové plány, dopravní řešení, parkovací kapacity,“ vypočítává Hrůša.

S ohledem na budoucí jednání o odkoupení pozemků však investor nedokáže odhadnout, kdy může proměna chuchelského závodiště začít. Komplikací také mohou být limity územního plánu. „Termín bude záležet na průběhu jednání,“ konstatoval Pecka. Stavební práce by měly trvat jeden a půl až dva roky.

Zatím nový vlastníci závodiště provádějí dílčí opravy. Od začátku roku investovali přes šest milionů korun například do rekonstrukce restaurace a sázkové haly, v zázemí pro koně byla vybudována kruhová písková jízdárna a mycí boxy.

Dostihové závodiště Velká Chuchle založil Český závodní spolek v roce 1906. Jeho brány se poprvé otevřely 28. září téhož roku. Program prvního dostihového dne tvořily dvě rovinové zkoušky, dva dostihy přes proutěné překážky a jedna steeplechase. Dostihy si rychle vytvořily status významné společenské události, kterou navštěvovali šlechtici, továrníci i významní představitelé města. V roce 1907 na závodiště zavítal následník trůnu František Ferdinand d´Este.