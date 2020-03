Statistický průzkum se mimo jiné zaměřil i na mezigenerační srovnání toho, v jakých podmíkách vyrůstaly jednotlivé generace. Statistici se ptali lidí mezi 25-34 lety, 35-44, 45-54 a 55-59 roky věku, jak vypadal jejich živit, když jim bylo čtrnáct. „Mimo jiné z toho vyplynulo, že se snižuje podíl lidí žijících v úplných rodinách,“ konstatovala spoluautorka šetření Simona Měřinská.

Zatímco u nejstarší sledované generace tak v neúplných rodinách vyrůstalo pouze jedenáct procent odpovídajících, mezi respondenty z té nejmladší to bylo už 16,8 procenta. Postupně ovšem rostla i životní úroveň dětí z jednotlivých generací. Zatímco v době, kdy vyrůstala, si nemohla dovolit strávit prázdniny v letním táboře více než čtvrtina lidí, u dnešních dvacátníků to bylo jen šestnáct procent. Podobně odpovídali respondenti průzkumu na otázku, zda si jejich rodina mohla dovolit denně maso. I zde bylo rozložení otázek podobné.

Šetření se ale zaměřovalo především na současné životní podmínky domácností. Jednak z nich vyplynulo, že se jim výrazně zvýšily příjmy. Podle posledních měřených dat měly předloni k dispozici 195 100 korun na osobu na rok. Meziročně se tato částka zvýšila o 12 700 korun. „Velký problém vyjít s penězi mělo v minulém roce čtrnáct procent domácností, přičemž v roce 2018 to bylo osmnáct procent. Týká se to zejména samoživitelek s dětmi a žen starších 65 let, které žijí samy,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Více lidí trpících příjmovou chudobou

I přes rostoucí příjmy domácností se ale zvyšuje počet lidí trpících příjmovou chudobou. To jsou lidé, kteří mají k dispozici méně než 60 procent mediánu čistých příjmů. To loni bylo u jednotlivce 12 818 korun, u rodičů se dvěma dětmi pak 26 917 korun čistého měsíčně. Loni tento problém mělo 10,1 procenta lidí, což je o 0,5 procentního bodu více než předloni. Podíl chudých v celé populaci už druhým rokem rostl, zatímco předtím klesal. „Tempo nárůstu příjmů není u nízkopřjmových tak vysoké jako u lidí se středními příjmy,“ říká Jiří Pekárek z ČSÚ.

Pokud bychom posuzovali chudobu nikoliv podle výše mezd, ale podle toho, co si lidé mohou nebo nemohou dovolit, tak má závažné problémy více než pět procent obyvatel Česka. Statistici v tomto případě sledovali, jestli si lidé můžou například pořídit nový nábytek, vydat na neočekávané výdaje 11 200 korun, vyměnit obnošené oblečení za nové zda jsou schopni uhradit náklady na bydlení, vytápět si byt nebo koupit dva páry bot. Pět ze sledovaných položek nezvládá uhradit 5,3 procenta Čechů. U samoživitelů nebo samoživitelek s dětmi je to 15,7 procenta, u osamoceně žijících seniorů nad 65 let pak 9,2 procenta.